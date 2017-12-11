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08:37 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Баффало» в овертайме, Тарасенко забросил победную шайбу

ТАСС, 11 декабря. «Сент-Луис» победил «Баффало» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В основное время в составе хозяев отличились Брэйден Шенн (1-я минута) и Пол Штястны (37). У гостей дубль оформил Эван Родригес (42, 59).

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Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Он также отметился результативной передачей в этом матче.

Всего на его счету теперь 33 очка (14 шайб + 19 передач) в 31 игре сезона.

«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет последним на Востоке.

В другом матче дня «Торонто» на своем льду победил «Эдмонтон» со счетом 1:0. Автором шайбы стал Зак Хайман, отличившийся на 34-й секунде. Вратарь хозяев Кертис Мак-Элхинни отразил 41 бросок по своим воротам, оформив первый шатаут в сезоне.

Сент-Луис Блюз 3:2 ОТ
(1:0, 1:0, 0:2)
Баффало Сэйбрз
11.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Фил Хаусли
Вратари
Джейк Аллен Робин Ленер 58:15 (Р. Ленер 58:33)
1-й период
00:40 Брэйден Шенн (Дж. Эдмундсон, А. Стин)
14:05 Роберт Бортуццо
Джастин Фолк 17:06
2-й период
23:29 Оскар Сундквист
26:43 Брэйден Шенн
26:43 Брэйден Шенн
Джастин Фолк 26:43
Джейк Маккейб 32:12
36:17 Пол Штястны (В. Тарасенко, Дж. Эдмундсон)
Джастин Фолк 38:14
3-й период
40:54 Владимир Соботка
Эван Родригес (С. Райнхарт, Э. Кейн) 41:42
Эван Родригес (Р. О`Райлли, М. Сканделла) 58:33
Овертайм
64:24 Владимир Тарасенко (П. Штястны, К. Парэйко)
Джек Айкел 64:24
Статистика
10 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), П. Штястны (Сент-Луис Блюз), Э. Родригес (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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