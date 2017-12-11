«Сент-Луис» обыграл «Баффало» в овертайме, Тарасенко забросил победную шайбу
ТАСС, 11 декабря. «Сент-Луис» победил «Баффало» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 декабря. «Сент-Луис» победил «Баффало» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время в составе хозяев отличились Брэйден Шенн (1-я минута) и Пол Штястны (37). У гостей дубль оформил Эван Родригес (42, 59).
Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Он также отметился результативной передачей в этом матче.
Всего на его счету теперь 33 очка (14 шайб + 19 передач) в 31 игре сезона.
«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет последним на Востоке.
В другом матче дня «Торонто» на своем льду победил «Эдмонтон» со счетом 1:0. Автором шайбы стал Зак Хайман, отличившийся на 34-й секунде. Вратарь хозяев Кертис
|Сент-Луис Блюз
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3:2 ОТ
(1:0, 1:0, 0:2)
|Баффало Сэйбрз
|Майк Йео
|Фил Хаусли
|Джейк Аллен
|Робин Ленер 58:15 (Р. Ленер 58:33)
|1-й период
|00:40
|Брэйден Шенн (Дж. Эдмундсон, А. Стин)
|14:05
|Роберт Бортуццо
|Джастин Фолк
|17:06
|2-й период
|23:29
|Оскар Сундквист
|26:43
|Брэйден Шенн
|26:43
|Брэйден Шенн
|Джастин Фолк
|26:43
|Джейк Маккейб
|32:12
|36:17
|Пол Штястны (В. Тарасенко, Дж. Эдмундсон)
|Джастин Фолк
|38:14
|3-й период
|40:54
|Владимир Соботка
|Эван Родригес (С. Райнхарт, Э. Кейн)
|41:42
|Эван Родригес (Р. О`Райлли, М. Сканделла)
|58:33
|Овертайм
|64:24
|Владимир Тарасенко (П. Штястны, К. Парэйко)
|Джек Айкел
|64:24
|10
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), П. Штястны (Сент-Луис Блюз), Э. Родригес (Баффало Сэйбрз)