«Сент-Луис» обыграл «Баффало» в овертайме, Тарасенко забросил победную шайбу

Источник: AP 2017

В основное время в составе хозяев отличились Брэйден Шенн (1-я минута) и Пол Штястны (37). У гостей дубль оформил Эван Родригес (42, 59).

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Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Он также отметился результативной передачей в этом матче.

Всего на его счету теперь 33 очка (14 шайб + 19 передач) в 31 игре сезона.

«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и идет последним на Востоке.