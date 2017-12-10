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19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сент-Луис» поместил Шворца в список травмированных и вызвал Барбашева

Нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шворц помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: AP 2017

Хоккеист получил повреждение правой лодыжки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:1). Ожидается, что он пропустит порядка шести недель.

Как и сообщал «СЭ», на его место вызван из АХЛ нападающий Иван Барбашев.

Шворц провел 30 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 35 (14+21) очков.

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