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«Сент-Луис» поместил Шворца в список травмированных и вызвал Барбашева
Нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шворц помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
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Нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шворц помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
Хоккеист получил повреждение правой лодыжки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:1). Ожидается, что он пропустит порядка шести недель.
Как и сообщал «СЭ», на его место вызван из АХЛ нападающий Иван Барбашев.
Шворц провел 30 матчей в регулярном чемпионате в этом сезоне и набрал 35 (14+21) очков.