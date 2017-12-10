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Питтсбург Пингвинз3
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Аризона Койотс0
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11:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» всухую победил «Аризону», Бобровский отразил 35 бросков

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одолели «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в субботу в Коламбусе, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 1-й минуте забросил Джош Андерсон с передачи российского форварда Артемия Панарина. Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 35 бросков, проведя четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне, и был признан первой звездой встречи.

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«Питтсбург Пингвинз» в субботу на своем льду проиграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 3:4 (0:3, 2:1, 1:0). У хозяев голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Еще в одном матче дня «Колорадо Эвеланш» на выезде переиграло «Флориду Пантерз» со счетом 7:3 (1:1, 2:1, 4:1). Российский вратарь «лавин» Семен Варламов отразил 39 из 42 бросков.

Результаты других матчей дня:

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1),

«Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6 (0:2, 1:2, 1:2),

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1).

Коламбус Блю Джэкетс 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Аризона Койотс
10.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Рик Токкет
Вратари
Сергей Бобровский Антти Раанта 58:47 (А. Раанта 59:12-59:20)
1-й период
00:30 Джош Андерсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа)
13:21 Скотт Харрингтон
2-й период
20:31 Мэттью Колверт
Брендан Перлини 26:24
3-й период
Оливер Экман-Ларссон 47:35
57:07 Артемий Панарин
57:07 Артемий Панарин
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), А. Раанта (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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Аризона Койотс
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