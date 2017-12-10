«Коламбус» всухую победил «Аризону», Бобровский отразил 35 бросков

Игра, прошедшая в субботу в Коламбусе, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 1-й минуте забросил Джош Андерсон с передачи российского форварда Артемия Панарина. Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 35 бросков, проведя четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне, и был признан первой звездой встречи.