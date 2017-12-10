«Коламбус» всухую победил «Аризону», Бобровский отразил 35 бросков
МОСКВА, 10 дек —
МОСКВА, 10 дек —
Игра, прошедшая в субботу в Коламбусе, закончилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 1-й минуте забросил Джош Андерсон с передачи российского форварда Артемия Панарина. Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 35 бросков, проведя четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне, и был признан первой звездой встречи.
«Питтсбург Пингвинз» в субботу на своем льду проиграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 3:4 (0:3, 2:1, 1:0). У хозяев голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Еще в одном матче дня «Колорадо Эвеланш» на выезде переиграло «Флориду Пантерз» со счетом 7:3 (1:1, 2:1, 4:1). Российский вратарь «лавин» Семен Варламов отразил 39 из 42 бросков.
Результаты других матчей дня:
«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1),
«Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6 (0:2, 1:2, 1:2),
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1).
|Коламбус Блю Джэкетс
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1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
|Аризона Койотс
|Джон Торторелла
|Рик Токкет
|Сергей Бобровский
|Антти Раанта 58:47 (А. Раанта 59:12-59:20)
|1-й период
|00:30
|Джош Андерсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа)
|13:21
|Скотт Харрингтон
|2-й период
|20:31
|Мэттью Колверт
|Брендан Перлини
|26:24
|3-й период
|Оливер Экман-Ларссон
|47:35
|57:07
|Артемий Панарин
|57:07
|Артемий Панарин
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), А. Раанта (Аризона Койотс)