Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе Бэй» обыграть «Виннипег»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Янни Гоерд (19-я минута), Михаил Сергачев (37-я) Никита Кучеров (49-я) и Брэйден Поинт (61-я). Авторами голов у «Джетс» стали Эндрю Копп (2-я), Кайл Коннор (39-я) и Николай Элерс (48-я).