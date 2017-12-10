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11:29 (мск), источник: Р-Спорт

Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе Бэй» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Янни Гоерд (19-я минута), Михаил Сергачев (37-я) Никита Кучеров (49-я) и Брэйден Поинт (61-я). Авторами голов у «Джетс» стали Эндрю Копп (2-я), Кайл Коннор (39-я) и Николай Элерс (48-я).

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Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков, а Сергачев был признан третьей звездой матча.

Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
Виннипег Джетс
10.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский Коннор Хеллебайк
1-й период
Эндрю Копп (А. Лаури, Б. Танев) 01:23
04:14 Джейк Дотчин
Блэйк Уилер 10:36
Бен Чиаро 17:08
18:57 Янни Гурд (Б. Пойнт, Т. Джонсон)
2-й период
21:59 Владислав Наместников
Николай Элерс 21:59
Николай Элерс 29:19
36:39 Михаил Сергачев (Т. Джонсон, О. Палат)
Кайл Коннор (Дж. Моррисси, Б. Уилер) 38:02
3-й период
Николай Элерс (Дж. Трауба, П. Лайне) 47:02
48:51 Никита Кучеров (Дж. Дотчин, С. Стэмкос)
Овертайм
60:36 Брэйден Пойнт (А. Строльман)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Элерс (Виннипег Джетс), М. Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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