Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе Бэй» обыграть «Виннипег»
МОСКВА, 10 дек —
МОСКВА, 10 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Тампе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Янни Гоерд (19-я минута), Михаил Сергачев (37-я) Никита Кучеров (49-я) и Брэйден Поинт (61-я). Авторами голов у «Джетс» стали Эндрю Копп (2-я), Кайл Коннор (39-я) и Николай Элерс (48-я).
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков, а Сергачев был признан третьей звездой матча.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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4:3 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
|Виннипег Джетс
|Джон Купер
|Пол Морис
|Андрей Василевский
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Эндрю Копп (А. Лаури, Б. Танев)
|01:23
|04:14
|Джейк Дотчин
|Блэйк Уилер
|10:36
|Бен Чиаро
|17:08
|18:57
|Янни Гурд (Б. Пойнт, Т. Джонсон)
|2-й период
|21:59
|Владислав Наместников
|Николай Элерс
|21:59
|Николай Элерс
|29:19
|36:39
|Михаил Сергачев (Т. Джонсон, О. Палат)
|Кайл Коннор (Дж. Моррисси, Б. Уилер)
|38:02
|3-й период
|Николай Элерс (Дж. Трауба, П. Лайне)
|47:02
|48:51
|Никита Кучеров (Дж. Дотчин, С. Стэмкос)
|Овертайм
|60:36
|Брэйден Пойнт (А. Строльман)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Элерс (Виннипег Джетс), М. Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)