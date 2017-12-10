Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»
ТАСС, 10 декабря. «Питтсбург» уступил на своем льду «Торонто» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 10 декабря. «Питтсбург» уступил на своем льду «Торонто» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Райли Шихэн (35-я минута), Евгений Малкин (38) и Сидни Кросби (58). У победителей шайбы забросили Коннор Браун (2), Джеймс ван Римсдайк (2), Тайлер Бозак (13, 39).
Российский форвард Малкин забросил девятую шайбу в сезоне, всего на его счету теперь 27 очков (9+18) в 27 матчах сезона. Малкин неизменно набирает очки в пяти последних матчах, после того, как пропустил четыре игры из- за травмы нижней части тела.
В другом матче дня «Сент-Луис» на выезде разгромил «Детройт» со счетом 6:1. Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко записал на свой счет одну голевую передачу. Всего на его счету теперь 31 очко (13 шайб + 18 передач) в 30 играх сезона.
|Питтсбург Пингвинз
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3:4
(0:3, 2:1, 1:0)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Майк Салливан
|Майк Бэбкок
|Тристан Джерри 20:00 (К. Десмит 20:00-57:09, К. Десмит 57:12-58:15)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Коннор Браун (Р. Хэйнси, М. Райлли)
|01:23
|Джеймс ван Римсдайк (М. Марнер, Т. Бозак)
|01:42
|03:18
|Тайлер Бозак (М. Марнер, Р. Полак)
|12:55
|Андреас Боргман
|17:44
|2-й период
|21:38
|Крис Летанг
|Доминик Мур
|24:15
|34:24
|Райли Шихан (Д. Симон, Б. Дюмулин)
|Зак Хаймэн
|36:10
|37:51
|Евгений Малкин (Ф. Кессел)
|Тайлер Бозак (Дж. Гардинер, М. Марнер)
|38:13
|3-й период
|57:12
|Сидни Кросби (К. Летанг, Д. Симон)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Бозак (Торонто Мэйпл Ливз), М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)