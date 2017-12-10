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11:54 (мск), источник: ТАСС

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»

ТАСС, 10 декабря. «Питтсбург» уступил на своем льду «Торонто» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев отличились Райли Шихэн (35-я минута), Евгений Малкин (38) и Сидни Кросби (58). У победителей шайбы забросили Коннор Браун (2), Джеймс ван Римсдайк (2), Тайлер Бозак (13, 39).

Российский форвард Малкин забросил девятую шайбу в сезоне, всего на его счету теперь 27 очков (9+18) в 27 матчах сезона. Малкин неизменно набирает очки в пяти последних матчах, после того, как пропустил четыре игры из- за травмы нижней части тела.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Сент-Луис» на выезде разгромил «Детройт» со счетом 6:1. Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко записал на свой счет одну голевую передачу. Всего на его счету теперь 31 очко (13 шайб + 18 передач) в 30 играх сезона.

Питтсбург Пингвинз 3:4
(0:3, 2:1, 1:0)
Торонто Мэйпл Ливз
10.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Майк Бэбкок
Вратари
Тристан Джерри 20:00 (К. Десмит 20:00-57:09, К. Десмит 57:12-58:15) Фредерик Андерсен
1-й период
Коннор Браун (Р. Хэйнси, М. Райлли) 01:23
Джеймс ван Римсдайк (М. Марнер, Т. Бозак) 01:42
03:18
Тайлер Бозак (М. Марнер, Р. Полак) 12:55
Андреас Боргман 17:44
2-й период
21:38 Крис Летанг
Доминик Мур 24:15
34:24 Райли Шихан (Д. Симон, Б. Дюмулин)
Зак Хаймэн 36:10
37:51 Евгений Малкин (Ф. Кессел)
Тайлер Бозак (Дж. Гардинер, М. Марнер) 38:13
3-й период
57:12 Сидни Кросби (К. Летанг, Д. Симон)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Бозак (Торонто Мэйпл Ливз), М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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