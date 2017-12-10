Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»

Российский форвард Малкин забросил девятую шайбу в сезоне, всего на его счету теперь 27 очков (9+18) в 27 матчах сезона. Малкин неизменно набирает очки в пяти последних матчах, после того, как пропустил четыре игры из- за травмы нижней части тела.