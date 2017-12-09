Панарин сделал пять результативных передач в матче с «Девилз»

Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу «Блю Джекетс». В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (23-я минута), Лукаш Седлак (26), Скотт Харрингтон (35), Александр Веннберг (42) и Зак Веренски (56). Панарин поучаствовал во всех голах команды и был признан первой звездой игры. У «Нью-Джерси» отличились Брайан Бойл (9), Маркус Юханссон (15) и Блэйк Колман (40).