Панарин сделал пять результативных передач в матче с «Девилз»
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу «Блю Джекетс». В составе «Коламбуса» шайбы забросили
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 броскок.
Панарин, повторил рекорд клуба по количеству результативных передач в одном матче, установленный Эспеном Кнутсеном в 2001 году. На счету россиянина в нынешнем сезоне 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 29 встречах.
|Нью-Джерси Дэвилз
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3:5
(2:0, 1:3, 0:2)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джон Хайнс
|Джон Торторелла
|Кори Шнайдер 59:07
|Сергей Бобровский
|1-й период
|08:29
|Брайан Бойл (Дж. Хэйс, М. Вуд)
|14:10
|Маркус Юханссон (Н. Ноесен)
|2-й период
|Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин)
|22:29
|Лукаш Седлак (А. Панарин)
|25:44
|Джек Джонсон
|26:02
|Брэндон Дубински
|31:32
|Скотт Харрингтон (А. Панарин, Б. Дженнер)
|34:13
|39:40
|Блейк Коулман (Б. Гиббонс, С. Сантини)
|3-й период
|40:20
|Энди Грин
|Александр Веннберг (А. Панарин, О. Бьоркстранд)
|41:32
|Маркус Хянникяйнен
|51:05
|Маркус Хянникяйнен
|51:05
|54:55
|Зак Веренски (А. Панарин, С. Джонс)
|55:02
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс)