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10:46 (мск), источник: Р-Спорт

Панарин сделал пять результативных передач в матче с «Девилз»

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин впервые в карьере в НХЛ сделал пять результативных передач в победном матче регулярного чемпионата лиги с «Нью-Джерси Девилз».

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу «Блю Джекетс». В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (23-я минута), Лукаш Седлак (26), Скотт Харрингтон (35), Александр Веннберг (42) и Зак Веренски (56). Панарин поучаствовал во всех голах команды и был признан первой звездой игры. У «Нью-Джерси» отличились Брайан Бойл (9), Маркус Юханссон (15) и Блэйк Колман (40).

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 броскок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин, повторил рекорд клуба по количеству результативных передач в одном матче, установленный Эспеном Кнутсеном в 2001 году. На счету россиянина в нынешнем сезоне 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 29 встречах.

Нью-Джерси Дэвилз 3:5
(2:0, 1:3, 0:2)
Коламбус Блю Джэкетс
9.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Джон Торторелла
Вратари
Кори Шнайдер 59:07 Сергей Бобровский
1-й период
08:29 Брайан Бойл (Дж. Хэйс, М. Вуд)
14:10 Маркус Юханссон (Н. Ноесен)
2-й период
Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин) 22:29
Лукаш Седлак (А. Панарин) 25:44
Джек Джонсон 26:02
Брэндон Дубински 31:32
Скотт Харрингтон (А. Панарин, Б. Дженнер) 34:13
39:40 Блейк Коулман (Б. Гиббонс, С. Сантини)
3-й период
40:20 Энди Грин
Александр Веннберг (А. Панарин, О. Бьоркстранд) 41:32
Маркус Хянникяйнен 51:05
Маркус Хянникяйнен 51:05
54:55
Зак Веренски (А. Панарин, С. Джонс) 55:02
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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