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10:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин и Орлов набрали по очку

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (1-я минута), Никлас Бекстрем (32), Мэтт Нисканен (57) и Том Уилсон (59). Российские игроки «Вашингтона» форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче. У проигравших отличились Михаэль Грабнер (40) и Йеспер Фаст (50).

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В еще двух матчах дня «Вегас» в гостях в серии буллитов победил «Нэшвилл» — 4:3, а «Чикаго» на своем льду в овертайме обыграл «Баффало» — 3:2.

Вашингтон Кэпиталз 4:2
(1:0, 1:1, 2:1)
Нью-Йорк Рейнджерс
9.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Ален Виньо
Вратари
Брэден Холтби Хенрик Лундквист 59:08
1-й период
00:14 Джей Бигл (Д. Смит-Пелли, Ч. Стивенсон)
Матс Цуккарелло-Осен 16:57
2-й период
Джей.Ти. Миллер 21:34
21:57 Евгений Кузнецов
31:42 Никлас II Бэкстрем
Пол Кэри 33:32
36:28 Алекс Чейссон
Михаэль Грабнер (Дж. Миллер, Р. Макдона) 39:03
3-й период
46:08 Мэдисон Боуи
Йеспер Фаст (П. Кэри, М. Стаал) 49:37
Брендан Смит 51:51
56:28 Мэтт Нисканен (Т. Уилсон, А. Овечкин)
58:28 Том Уилсон (Дм. Орлов, Н. Бэкстрем)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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