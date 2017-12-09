Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью.
«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин и Орлов набрали по очку
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (1-я минута), Никлас Бекстрем (32), Мэтт Нисканен (57) и Том Уилсон (59). Российские игроки «Вашингтона» форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче. У проигравших отличились Михаэль Грабнер (40) и Йеспер Фаст (50).
В еще двух матчах дня «Вегас» в гостях в серии буллитов победил «Нэшвилл» — 4:3, а «Чикаго» на своем льду в овертайме обыграл «Баффало» — 3:2.
|Вашингтон Кэпиталз
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4:2
(1:0, 1:1, 2:1)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Барри Тротц
|Ален Виньо
|Брэден Холтби
|Хенрик Лундквист 59:08
|1-й период
|00:14
|Джей Бигл (Д. Смит-Пелли, Ч. Стивенсон)
|Матс Цуккарелло-Осен
|16:57
|2-й период
|Джей.Ти. Миллер
|21:34
|21:57
|Евгений Кузнецов
|31:42
|Никлас II Бэкстрем
|Пол Кэри
|33:32
|36:28
|Алекс Чейссон
|Михаэль Грабнер (Дж. Миллер, Р. Макдона)
|39:03
|3-й период
|46:08
|Мэдисон Боуи
|Йеспер Фаст (П. Кэри, М. Стаал)
|49:37
|Брендан Смит
|51:51
|56:28
|Мэтт Нисканен (Т. Уилсон, А. Овечкин)
|58:28
|Том Уилсон (Дм. Орлов, Н. Бэкстрем)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)