«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин и Орлов набрали по очку

Встреча, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (1-я минута), Никлас Бекстрем (32), Мэтт Нисканен (57) и Том Уилсон (59). Российские игроки «Вашингтона» форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче. У проигравших отличились Михаэль Грабнер (40) и Йеспер Фаст (50).