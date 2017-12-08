«Сан-Хосе» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, отыграв три шайбы

Источник: AP 2017

В составе хозяев шайбы на счету Мелькера Карлссона (31), Джо Торнтона (38), Логана Кутюра (49), Барклая Гудроу (52) и Брента Бёрнса (61). За гостей отличились Себастьян Ахо (10, 15), Виктор Раск (12) и Джефф Скиннер (35).

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» располагается на 12-м месте, набрав 28 очков. «Сан-Хосе» находится на седьмом месте в таблице Западной конференции, в активе команды 32 очка.

В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Лос- Анджелесом» 10 декабря, «Сан-Хосе» в тот же день дома встретится с «Оттавой».