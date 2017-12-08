Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз6
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Все события
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
09:19 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Даллас» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 8 декабря. «Сент-Луис» со счетом 3:0 победил «Даллас» в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне и набрал 30-е очко за результативность.

Источник: AP 2017

Голами в матче отметились Брэйден Шенн (14-я минута), Колтон Парайко (46) и Тарасенко (60), забросивший в пустые ворота. После игры лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший все 29 бросков, второй звездой стал Парайко, третьей — Шенн.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 8.12.2017, 4:00
Сент-Луис Блюз
3Даллас Старз0

Тарасенко провел на льду 18 минут, успев нанести три броска, забросить шайбу и заблокировать один бросок соперников. Для Тарасенко этот гол стал 13-м в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 30 очков (13 шайб + 17 передачи) в 29 играх.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сыграл в матче 21 минуту, нанес один бросок, получил две штрафные минуты и заработал показатель полезности «-1». Радулов во второй встрече подряд не может набрать баллы за результативность.

Благодаря победе «Сент-Луис» возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Даллас» занимает шестое место на Западе, имея в активе 33 очка после 29 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Даллас» на своей площадке встретится с «Вегасом», «Сент- Луис» в гостях сыграет против «Детройта».

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
Первые эстафетные гонки сезона пройдут на этапе в Хохфильцене
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь