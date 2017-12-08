«Сент-Луис» победил «Даллас» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне

Источник: AP 2017

Голами в матче отметились Брэйден Шенн (14-я минута), Колтон Парайко (46) и Тарасенко (60), забросивший в пустые ворота. После игры лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший все 29 бросков, второй звездой стал Парайко, третьей — Шенн.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 10, 8.12.2017, 4:00 Сент-Луис Блюз 3 Даллас Старз 0

Тарасенко провел на льду 18 минут, успев нанести три броска, забросить шайбу и заблокировать один бросок соперников. Для Тарасенко этот гол стал 13-м в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 30 очков (13 шайб + 17 передачи) в 29 играх.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сыграл в матче 21 минуту, нанес один бросок, получил две штрафные минуты и заработал показатель полезности «-1». Радулов во второй встрече подряд не может набрать баллы за результативность.