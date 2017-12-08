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09:04 (мск), источник: ТАСС

Шайба и две голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе» в матче НХЛ с «Колорадо»

ТАСС, 8 декабря. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Колорадо» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский хоккеист «Тампы» Владислав Наместников забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» шайбы забросили Стивен Стэмкос (2-я минута), Крис Кунитц (14), Наместников (29), Алекс Киллорн (45) и Брэйден Пойнт (57). У «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског (2) и Эрик Джонсон (19). После игры первой звездой встречи был признан Стэмкос, второй звездой стал Наместников, третьей — вратарь «Тампы» Петер Будай, отразивший 28 из 30 брсоков по воротам.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 8.12.2017, 3:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
5Колорадо Эвеланш2

Наместников забросил шайбу и отдал две голевые передачи за 18 минут на площадке. Всего он набрал уже 27 очков (12 шайб + 15 передач) за 28 игр в сезоне. Наместников в четвертый раз в карьере сумел набрать три очка в одной встрече регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в шестой раз за 28 матчей в текущем чемпионате ушел с площадки без набранных очков. Кучеров провел на льду 20 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности «-2». Россиянин Михаил Сергачев также не смог отметиться очками за результативность, сыграв 14 минут, в его активе два броска и один силовой прием. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 27 из 31 броска по воротам, российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 10 минут и 50 секунд, успев нанести два броска и совершить три силовых приема.

«Тампа» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах. «Колорадо» идет на 13-й строчке в таблице Запада, имея в активе 26 очков после 27 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Виннипега», «Колорадо» на выезде встретится с «Флоридой».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 8.12.2017, 3:00
Питтсбург Пингвинз
ОТ
4Нью-Йорк Айлендерс3

В параллельном матче «Питтсбург» на своей площадке победил «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей, которая стала для него 18-й в сезоне, всего на его счету теперь 26 очков (8+18) в 26 матчах. Малкин неизменно набирает очки в четырех последних матчах, после того, как пропустил четыре игры из-за травмы нижней части тела.

Результаты других матчей игрового дня в НХЛ:

«Бостон» — «Аризона» — 6:1.

«Монреаль» — «Калгари» — 2:3 ОТ.

«Флорида» — «Виннипег» — 6:4.

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