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08:57 (мск), источник: ТАСС

НХЛ разрешила Сиэтлу подать заявку на вступление в лигу хоккейной команды города

ТАСС, 8 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) дала разрешение группе инвесторов во главе с американским миллиардером Дэвидом Бондерманом подать заявку на появление в составе лиги команды из Сиэтла (штат Вашингтон), стоимость заявки составит $650 млн. Об этом сообщил комиссионер НХЛ Гэри Бетмэн, слова которого приводит пресс-служба организации.

Группу инвесторов возглавляет миллиардер Бондерман, состояние которого на июнь 2017 года по версии журнала Forbes («Форбс») оценивается в $2,5 млрд. Бондерман является основателем инвестиционной компании TPG Capital, являющейся одной из крупнейших мировых компаний частных капиталовложений. Кроме того, в группу инвесторов Бондермана входит американский кинопродюсер Джерри Брукхаймер. Клуб из Сиэтла может стать 32-м участником НХЛ.

«Это [подача заявки] совсем не означает, что мы гарантируем появление новой команды. Мы договорились, что примем и рассмотрим заявку на расширение, а также позволим им запустить в течение следующих нескольких месяцев предварительную программу сезонных абонементов», — сказал Бетмэн.

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Ранее городской совет Сиэтла одобрил план реконструкции стадиона «Ки-Арена», стоимость которой составит $600 млн. Арена, построенная в 1962 году, была домашней площадкой для клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сиэтл Суперсоникс» в период с 1967-го по 1978 год, а также с 1985-го по 2008-й. Кроме того, на стадионе выступали различные студенческие команды по хоккею, баскетболу и американскому футболу. Текущая вместимость арены составляет от 15 до 17 тыс. человек в зависимости от проводимого события.

В Сиэтле уже базировалась хоккейная команда под названием «Сиэтл Метрополитанс», которая стала первой командой из США, завоевавшей Кубок Стэнли. В 1917 году хоккеисты «Сиэтла» победили «Монреаль» в финальной серии со счетом 3−1. Тогда команды городов США и Канады соревновались в двух лигах — Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (PCHA) и Национальной хоккейной ассоциации Канады (NHA). Победители этих лиг выявляли обладателя Кубка Стэнли в финальной серии до трех побед, после сезона-1916/17 NHA была расформирована, а ее место заняла НХЛ, которая впоследствии приняла в себя команды PCHA.

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«Вегас» заплатил за вступление $500 млн

Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас-Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от «Вегаса» вступительный взнос в размере $500 млн от владельца миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. Команда получила название Vegas Golden Knights («Золотые рыцари Лас-Вегаса»).

Перед вступлением в НХЛ клуб из Лас-Вегаса представил и провел предварительную программу сезонных абонементов, которая показала руководству лиги, что клуб сможет обеспечить достаточную явку болельщиков, которые купят данные абонементы.

Для формирования новой команды летом 2017 года прошел драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогли «защитить» от выбора по семь нападающих, три защитника и одного вратаря.

В текущем сезоне НХЛ «Вегас» сыграл уже 27 матчей, в которых набрал 35 очков. «Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции и уверенно претендует на выход в плей-офф по итогам дебютного регулярного чемпионата.

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