Буре или Макдэвид? Самые быстрые хоккеисты в истории НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

ЭВОЛЮЦИЯ СКОРОСТИ

У Пола Коффи отвисла челюсть, когда он увидел, как Коннор Макдэвид проносится мимо Ти Джея Броди и забивает тот самый гол, который уже успел стать легендарным.

В день, когда Макдэвид развил на площадке скорость в 40,9 км/ч, Коффи позвонил Уэйну Гретцки и задал один простой вопрос: «Что это было? Кажется, что этот Макдэвид с какой-то другой планеты».

Гретцки без раздумий отметил: «Пол, ты сам такое выделывал в каждом матче».

Скорость всегда была основополагающим фактором игры. Но границы представления о быстроте заметно расширились с тех пор, как сам Коффи регулярно выходил на лед.

«Твоя машина быстрее, чем тачка твоего папаши? Черт возьми, конечно, да, — шутит Коффи. — Нынешняя НХЛ — это “Инди 500”. Нынешнее поколение носится по льду со скоростью в 100 миль в час».

Нынче каждая машина быстрее, чем в былые времена. И каждый хоккеист тоже.

«Видеть то, как эти парни летают по льду… Не могу понять, как они выдерживают в таком темпе всю смену», — отмечает бывший нападающий, а ныне эксперт на телевидении «Коламбуса» Джоди Шелли.

Средняя смена в матче продолжается 44 секунду, что заметно меньше 57 секунд — первый показатель с тех пор, как лига стала подсчитывать индивидуальную статистику хоккеистов в 1998 году.

Темп игры так вырос, что игроки — профессионально подготовленные спортсмены, находящиеся на пике своих возможностей, — могут выдержать только такой временной отрезок.

«Безусловно, можно видеть, что скорости возросли, — говорит легендарный тренер Скотти Боумэн. — Может, не в два раза, но близко к этому».

Ги Лефлер заставлял восторженно вздыхать болельщиков на старом монреальском «Форуме», когда он со своей развивающейся на ветру шевелюрой в очередной раз проносился мимо соперника. Шелли говорит, что «теперь этот ветер сносит тебя на скамейке».

Стиль игры в НХЛ дал толчок к закономерной эволюции — выживает сильнейший, точнее, быстрейший, что привело к уходу из игры таких игроков, как Шелли и ему подобных, которые уже не могут поспеть за более резвым оппонентом.

«Все происходит настолько быстро, что кажется хаотичным. Но это организованный хаос, — объясняет Шелли, который за свою карьеру провел 163 драки в НХЛ. — Эволюция сделала шаг вперед, вышла на новый уровень. Хоккей всегда был быстрым, но теперь он стал молниеносным».

Изменились и отношение к проспектам и вектор работы скаутов клубов лиги. Уже ушли в прошлое те времена, когда, в первую очередь, ценились габариты и мощь хоккеиста. Теперь всех интересуют катание и игровой интеллект. А те, чей мозг поспевает за быстрыми ногами, становятся самыми лакомыми кусочками на драфте.

Но, конечно, бывают и исключения из правил.

«Если кто-то скажет мне, что я потерял в скорости, то, конечно, если смотреть на фоне других, — говорит Яромир Ягр. — Но это не я стал медленнее — это другие стали быстрее. Я сам стал быстрее, чем был раньше. Поверьте. Я пересматривал запись прошлых матчей. Просто лига стала заметно быстрее».

Аналитик TSN Рэй Ферраро поддерживает эту мысль: «Победа “Питтсбурга” в Кубке Стэнли-2016 изменила общее представление о том, как должна строиться команда. Ты можешь не выделяться габаритами, но ты не можешь быть медленным. Если ты не можешь кататься, то не получишь шанса играть».

ЦИКЛОНЫ, МОЛНИИ И ВСПЫШКИ

Правда в том, что скорость всегда являлась ключевым фактором.

Эта встреча получила название «Быстрейшая игра» и считалась образцом самого быстрого хоккея на заре XX века.

Даже тогда все понимали, что является основополагающим фактором успеха.

«Циклон» Тэйлор, родившийся в 1884 году, был первой звездой хоккея, которого запомнили не за личные достижения, а за прозвище. Это тоже заслуживает отдельного места в хоккейной истории.

Тэйлор понимал это. Даже в 90 лет он раздавал автографы: Фред «Циклон» Тэйлор.

Он стал первым игроком, который получил прозвище за свои скоростные данные. И затем у него было много последователей. «Циклон» Тэйлор. «Стрэдфордская молния» Моренц. «Ракета» Ришар. «Золотой истребитель» Халл. «Белокурый дьявол» Лефлер. «Русская ракета» Буре. «Финская вспышка» Селянне.

Именно лига Тэйлора — хоккейная ассоциация Тихоокеанского побережья — первой попыталась определить быстрейшего игрока.

В 1923 году газета The Vancouver Daily World провела опрос, кто является самым быстрым хоккеистом. «Это будет непростой выбор, — писалось на страницах издания. — Есть пять кандидатов, каждый из которых с полным правом может претендовать на эту честь».

Одиннадцать лет спустя, в 1934-м, корреспонденты The Canadian Press посетили семь городов и повторили подобный опрос. Все пришли к единому мнению — победителем стал легендарный нападающий «Монреаля» Хоуи Моренц, «Стрэдфордская молния» (или «Митчеллский метеор»).

Скотти Боумэн, которого можно считать живой хоккейной энциклопедией, видел молодого Моренца в действие, и он согласен с этим выбором: «Хоуи Моренц мог заставить вас вскочить со своего места».

В 1942 году НХЛ впервые устроила забеги на скорость. Это произошло 30 января 1942 на домашней арене «Торонто». Представители всех на тот момент семи команд лиги приняли участие в соревновании. Обладателем почетного титула и подарочных часов стал нападающий «Мэйпл Ливз» Сил Эппс. Его победный результат — 14 целых и 4/5 секунды, что равнялось скорости 23 м/ч (36,8 км/ч).

«Это было яркое и запоминающееся зрелище. Звезды хоккея показали свои лучшие возможности», — писал журналист Toronto Daily Star.

В 1968 году журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой утверждал, что нападающий «Чикаго» Бобби Халл без шайбы развил скорость в 29,7 м/ч (47,8 км/ч), а с шайбой — 28,3 м/ч (45,5 км/ч). Мы не знаем, как проводились данные измерения, но если они верны, то можно утверждать, что в аспекте скорости Халл ни в чем не уступал Макдэвиду, который разогнался с шайбой до 25,4 м/ч в стартовом матче нынешнего сезона против «Калгари».

Даже если отбросить сомнения в том, что Халл опередил свое время на пару поколений и мог бить скоростные рекорды, которые показываются 60 лет спустя, невозможно спорить о том, что «Золотой истребитель» полностью соответствовал своему прозвищу.

«Бобби Халл мог подхватить шайбу за своими воротами и долететь с ней до чужих. Он просто не замечал соперников», — подтверждает Боумэн.

Наверное, о том, какое важное значение имеет скорость, говорит событие 1972 года, в котором активное участие принимал клуб Халла — «Чикаго». Владелец «Блэкхокс» Билл Виртц начал переговоры с легендарным голландским конькобежцем Ардом Схенком. «Ястребы» могли подписать человека, который совсем недавно выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Саппоро.

Схенк так и не перешел в хоккей. Но НХЛ нашла свой ответ голландцу — Бобби Орра.

«Бобби был самым быстрым человеком на льду. У него не было конкурентов, — продолжает Боумэн. — Он был просто неудержим. Никто не мог сравниться с ним. Никто не умел так кататься. Невероятный стартовый рывок. Он просто брал шайбу и пробегал мимо опешивших людей».

Нападающий «Бостона» и член Зала славы Джонни Буцик разделяет это мнение.

Но сам Орр настаивает, что был, по крайней мере, один человек лучше него: «Я не мог кататься, как Пол Коффи. Не хочу этими словами показаться просто скромным. Расскажу вам одну историю. Мой отец любил говорить мне: “Ты видел, как катается этот Коффи? В этом плане он лучше тебя”. Мой отец действительно так говорил. Я лишь уточнял: “Я хоть близок к нему?” Честное слово. Думаю, это говорит обо всем».

Спустя почти полвека с момента первого забега на скорость в Торонто, НХЛ представила на Матче всех звезд первый конкурс на скорость — забег без шайбы. В 1992 году победителем стал форвард «Детройта» Сергей Федоров. Через четыре года нападающий «Торонто» Майк Гартнер установил рекорд (13,386 секунды), который оставался непобитым 16 лет.

Лишь в 2012-м вингер «Рейнджерс» Карл Хагелин обогнул каток за 13,128, что оказалось лучше времени Гарнтера.

Еще через пять все вновь изменилось. И на этот раз это возродило много некогда забытых споров.

РЕКОРДЫ МАТЧЕЙ ЗВЕЗД

Если говорить официально, то Коннор Макдэвид самый быстрый игрок в мире только номинально, во всяком случае, если отталкиваться от книги рекордов Матча всех звезд.

Титул принадлежит нападающему «Детройта» Дилану Ларкину, который в 2016 году побил результат Хагелина, пробежав круг за 13,172 секунды. Хотя сам Ларкин настаивает, что «этого рекорда не должно было быть». Ларкин побил результат Хагелина за счет того, что ему позволило стартовать с разбега, чего не случалось в предыдущие годы.

«Это была странная ситуация, — вспоминает Ларкин. — Мне сказали, что я могу разогнаться, так зачем отказываться? Это большое преимущество».

Через год Макдэвид постарался обогнать Ларкина в Лос-Анджелесе, но он был вынужден стартовать с места. Коннор выиграл конкурс с результатом 13,31 секунды, что оказалось хуже времени Ларкина. Правда, это все равно быстрее цифр Гартнера.

«Это не так уж и важно. В конце концов, Матч всех звезд — это, скорее, шоу, — говорит Макдэвид. — Но в предыдущем году разрешали старт с разбега. Не знаю, почему? Безусловно, это сыграло свою роль. И теперь этот рекорд продержится очень долгое время, если правила не изменят. В противном случае вряд ли кто-то в ближайшее время сможет превзойти это достижение».

Ларкин, который не попал на последний Матч всех звезд, не видел выступление Макдэвида.

«До меня быстро дошли новости через социальные сети. Поверьте мне. Фанаты Коннора не дадут мне об этом забыть. Они думают, что я не знаю о разнице в правилах. Но я в курсе».

Эти непонятные изменения в правилах не единственная причина, по которой Коффи, который сам никогда не выигрывал подобный конкурс на Матче всех звезд, считает подобные забеги непоказательными.

«Игроки бегут без шайбы. Один круг по арене. В НХЛ очень много быстрых игроков, но все меняется, когда ты движешься с шайбой. Макдэвид способен делать все на высочайшей скорости».

По мнению Пола, звание самого быстрого игрока переходит от Орра к Коффи и от уже Коффи к Макдэвиду. При всем уважение к «Русской ракете». И Коффи не пытается хвастаться. Он просто говорит о том, что видели его глаза.

«Самые быстрые игроки… Кажется, они не двигаются, но все равно опережают соперников. Не знаю, как лучше это описать? Кажется, что он не перемещается, его ноги не мельтешат со скоростью 100 миль в час. Он движется очень элегантно».

Ныне Макдэвид вселяет ужас в лучших защитников лиги скоростью своих перемещений и умением контролировать шайбу.

Тренер по улучшению индивидуальных навыков, Дэррил Белфри, который работает с игроками «Торонто» и многими звездами НХЛ, отмечает, что среднестатистический игрок третьего или четвертого звена делает один переступ на 12−14 толчков. Сидни Кросби, Патрик Кейн, Никита Кучеров и Макдэвид переступают через 3 толчка.

«Он может набрать максимальную скорость всего за пару толчков, — объясняет Боумэн. — Наверное, в этом Макдэвид больше всего похож на Орра. Они могли набрать максимальную скорость и на этой скорости контролировать шайбу… Именно это и отличает их от других хоккеистов».

Макдэвид замечает за собой эту особенность. Но он признается, что этот дар дан ему с рождения: «У меня всегда это получалось. Всегда умел хорошо кататься».

И он не может объяснить, как добился такого совершенства.

«Этому нельзя научить. С этим нужно родиться», — заключает Коффи.

Ларкин признается, что с радостью провел бы очную скоростную дуэль с Макдэвидом на Матче всех звезд. Существует вероятность, что такая возможность появится у них в предстоящем январе в Тампе.

«Не знаю, кто из нас победит», — отмечает Дилан.