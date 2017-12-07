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08:44 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду нанесли поражение «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1).

В составе победителей шайбы забросили Ларс Никлас Бекстрём (12-я минута), Том Уилсон (15), Александр Овечкин (16), Бретт Коннолли (39), Евгений Кузнецов (51) и Том Уилсон (58). Помимо шайбы Овечкин записал на свой счет три результативных передачи. Соотечественник и партнер Овечкина Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. У «Чикаго» отличились Лэнс Боума (18) и Джонатан Тэйвз (57).

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После игры Овечкин был признан второй звездой матча.

В другом матче дня «Торонто» на своей арене по буллитам переиграл «Калгари» — 2:1.

Вашингтон Кэпиталз 6:2
(3:1, 1:0, 2:1)
Чикаго Блэкхокс
7.12.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джоэль Кенневилль
Вратари
Брэден Холтби Антон Форсберг 15:22 (Ж-Ф. Берубе 15:22-57:16, Ж-Ф. Берубе 57:40)
1-й период
11:54 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Т. Уилсон)
14:53 Том Уилсон (К. Дьос, Н. Бэкстрем)
15:22 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Дм. Орлов)
Лэнс Бума (К. Мерфи, А. Дебринкэт) 17:54
2-й период
25:10 Мэтт Нисканен
30:48 Том Уилсон
Лэнс Бума 37:19
38:32 Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
Райан Хартман 38:40
Райан Хартман 38:40
39:00 Александр Овечкин
3-й период
50:23 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
52:56 Брукс Орпик
55:18 Том Уилсон
Райан Хартман 55:18
Джонатан Тэйвз 56:18
57:16 Мэдисон Боуи
57:40 п.в. Том Уилсон (М. Нисканен)
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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