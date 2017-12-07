Гол и три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1).
В составе победителей шайбы забросили Ларс Никлас Бекстрём (12-я минута), Том Уилсон (15), Александр Овечкин (16), Бретт Коннолли (39), Евгений Кузнецов (51) и Том Уилсон (58). Помимо шайбы Овечкин записал на свой счет три результативных передачи. Соотечественник и партнер Овечкина Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. У «Чикаго» отличились Лэнс Боума (18) и Джонатан Тэйвз (57).
После игры Овечкин был признан второй звездой матча.
В другом матче дня «Торонто» на своей арене по буллитам переиграл «Калгари» — 2:1.
|Вашингтон Кэпиталз
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6:2
(3:1, 1:0, 2:1)
|Чикаго Блэкхокс
|Барри Тротц
|Джоэль Кенневилль
|Брэден Холтби
|Антон Форсберг 15:22 (Ж-Ф. Берубе 15:22-57:16, Ж-Ф. Берубе 57:40)
|1-й период
|11:54
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Т. Уилсон)
|14:53
|Том Уилсон (К. Дьос, Н. Бэкстрем)
|15:22
|Александр Овечкин (Т. Уилсон, Дм. Орлов)
|Лэнс Бума (К. Мерфи, А. Дебринкэт)
|17:54
|2-й период
|25:10
|Мэтт Нисканен
|30:48
|Том Уилсон
|Лэнс Бума
|37:19
|38:32
|Бретт Коннолли (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|Райан Хартман
|38:40
|Райан Хартман
|38:40
|39:00
|Александр Овечкин
|3-й период
|50:23
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|52:56
|Брукс Орпик
|55:18
|Том Уилсон
|Райан Хартман
|55:18
|Джонатан Тэйвз
|56:18
|57:16
|Мэдисон Боуи
|57:40
|п.в.
|Том Уилсон (М. Нисканен)
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)