Овечкин лидирует в голосовании по выбору участников Матча звезд НХЛ в Столичном дивизионе

За Овечкина отдали голоса 16,85% болельщиков. Следом идут нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (15,92), форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес (13,2), нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел (8,81) и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский (7,17). В Тихоокеанском дивизионе лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 25,17% голосов. Форвард «Калгари» Джони Гудро получил 17,05%, нападающий «Вегаса» Джеймс Нил — 10,77%, вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери — 10,08%, нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар — 5,01%.
В Центральном дивизионе больше всего голосов набрал защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан (12,77). Среди лидеров также нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (11,27), форвард «Чикаго» Патрик Кейн (10,97), нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (7,28), форвард «Виннипега» Марк Шейфеле (7,23). Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос лидирует в Атлантическом дивизионе (24,14), его партнер по команде Никита Кучеров идет на втором месте (15,73), следом идут нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (14,3), защитник «Оттавы» Эрик Карлссон (4,89), вратарь «Монреаля» Кэри Прайс (4,89). Победители голосования, которое продлится до 1 января, станут капитанами команд.
Овечкин шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, Тарасенко — трижды, Бобровский и Кучеров — дважды.
Матч звезд пройдет 28 января в Тампе.