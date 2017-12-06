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11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на своем льду нанесли поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Ванкувере, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 6.12.2017, 6:00
Ванкувер Кэнакс
3Каролина Харрикейнз0

Шайбы забросили Деррик Пулио (23-я минута), Томас Ванек (34) и Николай Голдобин (47).

Следующий матч «Ванкувер» проведет дома 7 декабря против «Филадельфии». «Каролина» в этот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

Результаты других матчей дня:

«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сейбрз» — 2:4,

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 (по буллитам),

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2.

Ванкувер Кэнакс
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