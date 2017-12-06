Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Ванкувере, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили Деррик Пулио (23-я минута), Томас Ванек (34) и Николай Голдобин (47).
Следующий матч «Ванкувер» проведет дома 7 декабря против «Филадельфии». «Каролина» в этот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе».
Результаты других матчей дня:
«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сейбрз» — 2:4,
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 (по буллитам),
«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2.