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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Варламов отразил 31 бросок

ТАСС, 6 декабря. «Колорадо» потерпел поражение от «Баффало» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» дважды отличился Натан Маккиннон (33-я и 50-я минуты). У «Баффало» шайбы забросили Бенуа Пульо (26), Джейк Маккейб (39), Эвандер Кейн (52) и Джек Айкел (60).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 6.12.2017, 5:00
Колорадо Эвеланш
2Баффало Сэйбрз4

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 34. Защитник Никита Задоров отыграл 16 минут 48 секунд, нападающий Наиль Якупов — 9 минут 59 секунд. Оба хоккеиста не отметились результативными действиями. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 10 минут 57 секунд, не набрав очков за результативность.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд. Команда с 26 очками располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции. «Баффало», прервавший четырехматчевую серию без побед, с 18 баллами занимает 16-е место в Восточной конференции. В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с клубом «Тампа-Бэй» 8 декабря, «Баффало» также в гостях встретится с «Чикаго» 9 декабря.

В других матчах дня «Нэшвилл» в гостях победил «Даллас» (5:2). У «Нэшвилла» голевой пас на свой счет записал защитник Алексей Емелин, проведя на площадке 22 минуты 32 секунды. Нападающий «Далласа» Александр Радулов сыграл 19 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями. «Ванкувер» победил дома «Каролину» (3:0), российский форвард хозяев Николай Голдобин забросил первую шайбу в сезоне, сыграв 11 минут 32 секунды.

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