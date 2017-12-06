«Колорадо» проиграл «Баффало» в матче НХЛ, Варламов отразил 31 бросок

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» дважды отличился Натан Маккиннон (33-я и 50-я минуты). У «Баффало» шайбы забросили Бенуа Пульо (26), Джейк Маккейб (39), Эвандер Кейн (52) и Джек Айкел (60).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 10, 6.12.2017, 5:00 Колорадо Эвеланш 2 Баффало Сэйбрз 4

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 34. Защитник Никита Задоров отыграл 16 минут 48 секунд, нападающий Наиль Якупов — 9 минут 59 секунд. Оба хоккеиста не отметились результативными действиями. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 10 минут 57 секунд, не набрав очков за результативность.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд. Команда с 26 очками располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции. «Баффало», прервавший четырехматчевую серию без побед, с 18 баллами занимает 16-е место в Восточной конференции. В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с клубом «Тампа-Бэй» 8 декабря, «Баффало» также в гостях встретится с «Чикаго» 9 декабря.