Российский форвард «Рейнджерс» Бучневич установил личный рекорд результативности в НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Боо Нивис (17-я минута), Йеспер Фаст (33), Матс Цуккарелло (38) и Бучневич (52). У «Питтсбурга» отличились Конор Шири (16), Фил Кессел (28) и Патрик Хорнквист (44) с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Лучшим хоккеистом встречи был признан форвард «Рейнджерс» Цуккарелло, второй звездой стал Хорнквист, третьей — Бучневич.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 10, 6.12.2017, 3:30 Питтсбург Пингвинз 3 Нью-Йорк Рейнджерс 4

22-летний Бучневич сыграл в матче 14 минут 19 секунд, успев нанести четыре броска, забросить победную шайбу и провести три силовых приема. Всего на счету россиянина теперь 21 очко (10 шайб + 11 передач) в 27 матчах сезона. Он установил личный рекорд результативности, в дебютном сезоне-2016/17 Бучневич набрал 20 очков (8+12) за 41 матч регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 17-й в текущем чемпионате. В активе 31-летнего российского форварда теперь 25 очков (8 шайб + 17 передач) в 25 матчах.

«Рейнджерс» выиграли второй матч подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. «Питтсбург» идет на седьмой строчке в таблице Востока, имея в активе 33 очка после 29 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» дома встретится с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс» в ночь на субботу на выезде сыграют против «Вашингтона».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 10, 6.12.2017, 3:30 Тампа-Бэй Лайтнинг 6 Нью-Йорк Айлендерс 2