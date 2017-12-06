Российский форвард «Рейнджерс» Бучневич установил личный рекорд результативности в НХЛ

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Боо Нивис (17-я минута), Йеспер Фаст (33), Матс Цуккарелло (38) и Бучневич (52). У «Питтсбурга» отличились Конор Шири (16), Фил Кессел (28) и Патрик Хорнквист (44) с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Лучшим хоккеистом встречи был признан форвард «Рейнджерс» Цуккарелло, второй звездой стал Хорнквист, третьей — Бучневич.
22-летний Бучневич сыграл в матче 14 минут 19 секунд, успев нанести четыре броска, забросить победную шайбу и провести три силовых приема. Всего на счету россиянина теперь 21 очко (10 шайб + 11 передач) в 27 матчах сезона. Он установил личный рекорд результативности, в дебютном сезоне-2016/17 Бучневич набрал 20 очков (8+12) за 41 матч регулярного чемпионата.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 17-й в текущем чемпионате. В активе 31-летнего российского форварда теперь 25 очков (8 шайб + 17 передач) в 25 матчах.
«Рейнджерс» выиграли второй матч подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. «Питтсбург» идет на седьмой строчке в таблице Востока, имея в активе 33 очка после 29 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» дома встретится с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс» в ночь на субботу на выезде сыграют против «Вашингтона».
В параллельной встрече клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Айлендерс» со счетом 6:2. Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились набранными очками. На счету Кучерова две голевые передачи, два броска и один силовой прием за 20 минут и 20 секунд на льду. Всего Кучеров набрал уже 40 очков (19+21) в 27 матчах и продолжает возглавлять гонку бомбардиров сезона в лиге, опережая одноклубника Стивена Стэмкоса (11+27) на два результативных балла. Наместников забросил 12-ю шайбу в сезоне и набрал 25-е очко (12+13).