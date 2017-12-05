Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак0
Витязь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН2
Слован1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь1
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Лада4
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ4
Трактор3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь1
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
6.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
6.12
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.12
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
6.12
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.12
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.12
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Все события
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ: США похвалили Россию за надувные танки
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Журналистка New York Times: Факты важнее странностей Родченкова
«СЭ»: Нападающий «Тосно» подпишет контракт с «Зенитом»
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Регина Тодоренко переехала в Лос-Анджелес
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
16Кубок чемпионата мира проехал по России
20:12 (мск), источник: ТАСС

Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

ТАСС, 5 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Общий доход 32-летнего Овечкина составляет $14,5 млн. $10 млн хоккеист получает по контракту с «Вашингтоном», а $4,5 млн он зарабатывает на соглашениях со спонсорами. По сравнению с прошлым годом его доход вырос на $500 тысяч. В рейтинге 2016 года он занимал пятое место.

Читайте также
«Эти двое — словно опытные любовники»: почему Овечкину лучше без Кузнецова

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ второй год подряд стал канадский нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, который заработал $16 млн (13,8 — по контракту, 2,2 — по спонсорским соглашениям). Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который вместе с командой два года подряд выигрывал Кубок Стэнли, занимает второе место в списке. Кросби больше всех получает от спонсорских контрактов — $4,8 млн, еще $10,9 млн ему полагается по контракту с клубом. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков другой нападающий «Чикаго» американец Патрик Кейн, зарабатывающий $14,8 млн (13,8 + 1).

Также в список попали словенский нападающий «Лос- Анджелеса» Анже Копитар ($13,1 млн), канадский нападающий «Далласа» Джейми Бенн ($13,1 млн), канадский защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан ($12,5 млн), канадский защитник «Монреаля» Ши Уэбер ($12,1 млн), канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос ($11 млн), канадский форвард «Анахайма» Кори Перри ($10,2 млн).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06. За это время он провел за клуб 949 матчей, в которых набрал 1063 очка (578 шайб + 485 передач). Он шесть раз становился обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу лиги, трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Российская делегация узнала решение МОК
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Журналистка New York Times: Факты важнее странностей Родченкова
«СЭ»: Нападающий «Тосно» подпишет контракт с «Зенитом»
Ковальчук и Дацюк вошли в состав сборной на Кубок Первого канала
«Металлург» нанес «Сибири» пятое поражение подряд в КХЛ
Лаллана не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь