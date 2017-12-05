Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Общий доход 32-летнего Овечкина составляет $14,5 млн. $10 млн хоккеист получает по контракту с «Вашингтоном», а $4,5 млн он зарабатывает на соглашениях со спонсорами. По сравнению с прошлым годом его доход вырос на $500 тысяч. В рейтинге 2016 года он занимал пятое место.

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ второй год подряд стал канадский нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, который заработал $16 млн (13,8 — по контракту, 2,2 — по спонсорским соглашениям). Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который вместе с командой два года подряд выигрывал Кубок Стэнли, занимает второе место в списке. Кросби больше всех получает от спонсорских контрактов — $4,8 млн, еще $10,9 млн ему полагается по контракту с клубом. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков другой нападающий «Чикаго» американец Патрик Кейн, зарабатывающий $14,8 млн (13,8 + 1).

Также в список попали словенский нападающий «Лос- Анджелеса» Анже Копитар ($13,1 млн), канадский нападающий «Далласа» Джейми Бенн ($13,1 млн), канадский защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан ($12,5 млн), канадский защитник «Монреаля» Ши Уэбер ($12,1 млн), канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос ($11 млн), канадский форвард «Анахайма» Кори Перри ($10,2 млн).