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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эти двое — словно опытные любовники»: почему Овечкину лучше без Кузнецова

Шведский плеймейкер и российский снайпер — один из лучших дуэтов в лиге.

Источник: Reuters

Возрождение прежней связки

22 ноября для болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» произошло знаковое событие: главный тренер «столичных» Барри Тротц воссоединил связку Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма, которая была олицетворением боевой силы команды на протяжении многих лет. Шведский центрфорвард появился в НХЛ ровно 10 лет назад, и все эти годы был верным диспетчером для российского снайпера, которые побил многие рекорды именно при помощи удобных пасов Бекстрёма.

«Эти парни — словно опытные любовники, великолепно понимают друг друга. Они являются совершенно разными хоккеистами, но хорошо работают вместе с полностью уравновешивают друг друга», — отметил в феврале 2015 года защитник «Вашингтона» Майк Грин. «У нас отличная “химия”, если говорить о связке с Бэки. Иногда он просто знает, где я нахожусь, а я знаю, куда он отдаст. Мы оба хорошо себя чувствуем, когда играем вместе, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше», — отмечал тогда же Овечкин, но с некоторых пор это сочетание стало не таким постоянным, как прежде.

Впервые на более-менее постоянной основе их разлучили в плей-офф 2016 года, когда Барри Тротц предположил, что Бекстрёму и правому крайнему Ти Джею Оши нужен более скоростной левый фланг. Александр тогда играл с недолеченной травмой колена и подколенного сухожилия, что сказывалось на его энергии и скорости передвижения. На место россиянина был переведён 22-летний швед Андре Бураковски, который играл достаточно хорошо для того, чтобы остаться в этой тройке и в начале нынешнего регулярного чемпионата.

Овечкин же был отряжён в тройку к Евгению Кузнецову, что также имело свою логику. Два соотечественника, умеющие создать момент из ничего, начали сезон просто прекрасно: Овечкин за два матча сделал хет-трик и покер, а за пять игр забил 9 голов. Но затем начались неожиданные трудности: новичок Якуб Врана потерял должный настрой и даже угодил в запас, а сочетание Кузнецова, Овечкина и середняка Деванте Смит-Пелли на протяжении 6 встреч не могло набрать ни одного очка в равных составах.

Примерно та же картина была и у Бекстрёма: швед положил в копилку 12 (3+9) очков в первых восьми матчах, но затем Бураковски сломал палец и выбыл из строя, что полностью лишило Никласа возможности набирать баллы. До прошлой среды в 15 матчах Бекстрём набрал лишь 4 (0+4) очка, в равных составах было зафиксировано лишь две голевые передачи, да и продуктивность Оши сильно понизилась. Нужно было что-то делать, и Тротц не стал изобретать велосипед.

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Уилсон — ключ к успеху?

Тем не менее, на публике главный тренер «Кэпиталз» всячески сопротивлялся воссоединению звёздного дуэта. «Объединить их снова? Я не думаю, что это имеет смысл. Я обсуждал этот шаг с помощниками. Но меня бы тут же начали критиковать за предсказуемость», — говорил Тротц до игры с «Оттавой», но перед 23-м матчем сезона форварды узнали, что им снова предстоит действовать сообща, а третьим в это звено был командирован силовик Том Уилсон.

«Я не знаю, в чём тут дело. Всё решает тренерский штаб, иногда они просто производят перемены. Понятно, что мы порознь не показывали необходимой игры, а сейчас удалось переключиться на нужную волну», — сказал Бекстрём, который помог Овечкниу в конце первого периода матча с «Сенаторз» прервать голевую засуху. Другие изменения Тротца тоже сработали: Врана, игравший слева в сочетании с Кузнецовым и Оши, впервые в карьере сделал дубль, а Евгений набрал 3 (1+2) очка. «Конечно, ничего вечного в нашем мире нет. Но у Овечкина с Бекстрёмом какая-то особая “химия”, она уникальна», — отметил тренер.

Помимо спада результативности, ещё одной веской причиной воссоединения Овечкина и своего шведского оруженосца стала игра в обороне. По признанию самого Тротца, для Александра не так просто подобрать подходящих партнёров, поскольку центрфорвард в звене Великой восьмёрки должен обладать талантом плеймейкера, но, при этом, не увлекаться атакой и помогать отрабатывать в своей зоне и за себя, и за российского снайпера. «Бекстрём — один из лучших оборонительных форвардов команды. А защита, как известно, не является сильной стороной Овечкина, именно поэтому им нужно играть вместе», — отметил обозреватель NBC Джей Риган.

В этом свете, сочетание российского снайпера и шведского диспетчера с жёстким, но быстрым Уилсоном выглядит вполне перспективным. Уилсон тянет одеяло на себя, умело пользуясь габаритами и умением вести силовую борьбу, расчищает пространство для партнёров и отмечается силовыми приёмами. «Он втягивает соперников в борьбу, нравится им это, или нет. Том — хороший молодой игрок, который способен принести пользу не только в деле физического воздействия, но и в некоторых моментах при завершении атак. Он привносит юношеский энтузиазм в эту тройку. А если он будет слушать Овечкина, который расскажет, как можно открыться, и Бекстрёма, который поведает, как найти партнёра, то это будет для него отменной школой», — заявил Тротц. Уилсон «прослушивался» на эту роль ещё три года назад, когда на правом фланге в звене Овечкина перебывало 9 разных хоккеистов, но затем был куплен Оши, а Том «спущен» в привычное четвёртое звено.

Возвращение к прежней российско-шведской связке и формирование новой тройки Кузнецова освежили игру «Вашингтона». «Столичные» стали менее уязвимы при плотной обороне и персональной опеки со стороны соперников, а заодно почувствовали новую возможность для хоккейного творчества.

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