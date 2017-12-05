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08:56 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, Худобин был заменен после четырех пропущенных шайб

ТАСС, 5 декабря. «Бостон» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:5 в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер «Бостона» Антон Худобин сыграл 24 минуты и был замене после четырех пропущенных шайб.

Источник: AP 2017

В составе «Нэшвилла» отличились Крейг Смит (2-я, 20-я минуты), Ник Бонино (23), Кевин Фиала (25) и Филип Форсберг (47). У «Бостона» шайбы забросили Чарли Макэвой (31), Здено Хара (45) и Давид Пастрняк (46). Лучшим хоккеистом встречи был признан Смит, второй звездой стал Фиала, третьей — форвард «Нэшвилла» Кайл Туррис, отдавший две результативные передачи.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 5.12.2017, 4:00
Нэшвилл Предаторз
5Бостон Брюинз3

Голкипер «Бостона» Антон Худобин начал встречу в стартовом составе, но был заменен после четвертой пропущенной шайбы. За 24 минуты на площадке 31-летний вратарь отразил 10 из 14 бросков по своим воротам. Финн Туука Раск, сменивший Худобина в воротах «Бостона», также не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, отразив 10 из 11 бросков игроков «Нэшвилла».

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл в матче 18 минут и 48 секунд, успев отдать результативную передачу и совершить шесть силовых приемов. Для Емелина этот голевой пас стал четвертым за 26 игр в текущем регулярном чемпионате.

«Бостон» идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 28 очков после 25 игр. «Нэшвилл» поднялся на вторую строчку на Западе, набрав 37 очков в 27 матчах. В следующей игре в ночь на среду «Нэшвилл» в гостях встретится с «Далласом», «Бостон» в четверг на своей площадке сыграет против «Аризоны».

В параллельном матче «Филадельфия» победила на выезде «Калгари» со счетом 5:2 и прервала 10-матчевую серию поражений. Предыдущую победу «Филадельфия» одержала 9 ноября в домашней игре против «Чикаго» (3:1).

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