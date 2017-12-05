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08:53 (мск), источник: ТАСС

Овечкин вошел в топ-20 снайперов в истории НХЛ и помог «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»

ТАСС, 5 декабря. «Вашингтон» обыграл «Сан- Хосе» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и единолично занял 20-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» голы забили Деванте Смит-Пелли (17-я минута), Овечкин (28), Бретт Коннолли (40) и Якуб Врана (52). У «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил Тимо Мейер (32). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр, отразивший 24 из 25 бросков по воротам, второй звездой стал Овечкин, третьей — Смит-Пелли. Овечкин во второй раз в сезоне забросил победную шайбу.

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Овечкин нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и отметился результативной передачей за 22 минуты 29 секунд на площадке. 32-летний россиянин забросил 20-ю шайбу в текущем чемпионате и вышел на первое место в списке снайперов лиги сезона-2017/18, обогнав россиянина Никиту Кучерова из клуба «Тампа-Бэй» (19 шайб). Всего на счету капитана «Вашингтона» теперь 28 очков (20 шайб + 8 передач) в 28 играх сезона.

Кроме того, для Овечкина этот гол стал 578-м за 949 матчей в регулярных чемпионатах, россиянин единолично занял 20-е место за всю историю лиги по количеству заброшенных шайб, обогнав достижение канадца Марка Рекки (577 голов в 1652 играх). Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 играх регулярных чемпионатов. Из действующих российских игроков ближайшим преследователем Овечкина является Евгений Малкин («Питтсбург»), на счету которого 336 шайб в 730 матчах регулярных чемпионатов (158-е место в истории лиги).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 22 с половиной минуты, нанес один бросок и отдал голевую передачу, набрав 30-е очко за результативность (9+21).

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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также отметился шестой результативной передачей в текущем чемпионате, сыграв в матче 22 минуты и 27 секунд, в его активе два заблокированных броска соперников.

«Вашингтон» поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 28 матчах. «Сан-Хосе» проиграл десятую встречу в основное время, но продолжает занимать седьмое место в Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Вашингтон» на своей площадке сыграет против «Чикаго», «Сан-Хосе» на следующий день дома встретится с «Каролиной».

Вашингтон Кэпиталз 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
5.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Питер Дебур
Вратари
Филипп Грубауэр Мартин Джонс
1-й период
16:49 Деванте Смит-Пелли (Дж. Карлсон, Дж. Бигл)
2-й период
27:11 Александр Овечкин
Тимо Майер (Дж. Браун) 31:32
34:43 Евгений Кузнецов
Бренден Диллон 38:00
39:08 Бретт Коннолли (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
39:08
3-й период
42:14 Том Уилсон
42:14 Том Уилсон
Джо Торнтон 42:14
Джо Торнтон 42:14
43:05 Брукс Орпик
Тимо Майер 43:05
49:38 Алекс Чейссон
Барклай Гудроу 49:38
Барклай Гудроу 49:38
51:36 Якуб Врана (Т. Уилсон, Дм. Орлов)
Джастин Браун 51:36
Бренден Диллон 53:51
59:01 Джей Бигл
Тимо Майер 59:01
59:55 Мэдисон Боуи
Бренден Диллон 59:55
Бренден Диллон 59:55
Статистика
20 Штрафное время 41
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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