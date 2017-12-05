Овечкин вошел в топ-20 снайперов в истории НХЛ и помог «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»

Источник: AP 2017

В составе «Вашингтона» голы забили Деванте Смит-Пелли (17-я минута), Овечкин (28), Бретт Коннолли (40) и Якуб Врана (52). У «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил Тимо Мейер (32). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр, отразивший 24 из 25 бросков по воротам, второй звездой стал Овечкин, третьей — Смит-Пелли. Овечкин во второй раз в сезоне забросил победную шайбу.

Овечкин нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и отметился результативной передачей за 22 минуты 29 секунд на площадке. 32-летний россиянин забросил 20-ю шайбу в текущем чемпионате и вышел на первое место в списке снайперов лиги сезона-2017/18, обогнав россиянина Никиту Кучерова из клуба «Тампа-Бэй» (19 шайб). Всего на счету капитана «Вашингтона» теперь 28 очков (20 шайб + 8 передач) в 28 играх сезона.

Кроме того, для Овечкина этот гол стал 578-м за 949 матчей в регулярных чемпионатах, россиянин единолично занял 20-е место за всю историю лиги по количеству заброшенных шайб, обогнав достижение канадца Марка Рекки (577 голов в 1652 играх). Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 играх регулярных чемпионатов. Из действующих российских игроков ближайшим преследователем Овечкина является Евгений Малкин («Питтсбург»), на счету которого 336 шайб в 730 матчах регулярных чемпионатов (158-е место в истории лиги).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 22 с половиной минуты, нанес один бросок и отдал голевую передачу, набрав 30-е очко за результативность (9+21).

Читайте также Россиянин Александр Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также отметился шестой результативной передачей в текущем чемпионате, сыграв в матче 22 минуты и 27 секунд, в его активе два заблокированных броска соперников.