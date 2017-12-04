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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Юность» примет суперфинал Континентального кубка по хоккею

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Юность» примет суперфинал Континентального кубка по хоккею. Такое решение принято на исполкоме Международной федерации хоккея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.

Суперфинал состоится с 12 по 14 января на «Чижовка-Арене». За почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского «Риттена», астанинского «Номада», британского «Шеффилда» и минской «Юности».

Конкурентом белорусской команды за право проведения решающей стадии турнира был Шеффилд, но в пользу Минска сыграли опыт проведения таких соревнований и удобная логистика.

Беларусь дважды принимала суперфинал. В 2004 году турнир проходил в Гомеле, в 2011-м квартет сильнейших хоккейных клубов собрался на «Минск-Арене». Отечественные клубы трижды побеждали в Континентальном кубке. Дважды — в 2007 и 2011 годах — обладателем почетного трофея становилась «Юность», в 2015 году успешно в финале сыграл гродненский «Неман».

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