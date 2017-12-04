Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера?

Источник: AP 2017

Продолжаем еженедельный обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Вратари

Главное вратарское событие прошлой недели — возвращение Антона Худобина к прежнему статусу бэкапа. Россиянин блестяще подменял Туукку Раска на позапрошлой неделе, но тренерский штаб «Бостона» чётко дал понять, кто первый номер, а кто — второй. В итоге за всеми играми «мишек» Худобин был вынужден наблюдать со стороны. Семён Варламов в конце недели попал под раздачу «Далласа»: в середине матча он заменил Бернье, пропустив две шайбы из семи. До этого, правда, вратарь «лавин» одержал восьмую победу в сезоне. Ну, а лидером лиги по этому показателю остаётся Андрей Василевский. Даже когда он проиграл «Бостону», то отразил 33 броска. А вот Сергею Бобровскому прошлая неделя не задалась: две игры — два поражения.

Что же наши вратари из минорных лиг? Для Александра Георгиева откровенно неудачным выдался матч только против «Спрингфилда», когда пропустил три шайбы с 19 бросков. Зато в первый день декабря наш единственный страж ворот в АХЛ оформил четвёртую победу в сезоне. Леонид Лазарев из «Барри» выиграл всего один матч из трёх, и именно в этой игре он стал третьей звездой, отразив 33 броска из 35. Российские голкиперы из USHL выступили по-разному: Иван Просветов на лёд не выходил вовсе, Максим Жуков пропустил четыре шайбы, но добыл 14-ю победу в сезоне, а Михаил Бердин познал вкус как победы, так и поражения.

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WHL (Западная хоккейная лига)

Удивительное дело, на прошлой неделе никто из 13 россиян, выступающих в Западной хоккейной лиге, не смог отметиться заброшенной шайбой. У сына Сергея Кривокрасова и вовсе ноль голов с начала сезона. Ну, а если кого-то и отмечать среди наших парней из WHL, то, безусловно, Олега Сосунова. Ярославец с «+24» уже 10-й в лиге по показателю полезности и четвёртый среди защитников. На прошлой неделе он стабильно отдавал по голевой передаче в каждой из трёх игр.

Из WHL в Россию по ходу этого сезона уехал уже второй нападающий. Вслед за Никитой Попугаевым, который подписал контракт с ЦСКА, пересёк Атлантику Ян Хоменко. Уроженец Новосибирска за три года сменил три канадских клуба, но так и не мог стать звездой юниорского хоккея. В этом сезоне на его счету 11 очков в 20 играх за «Викторию». Вернулся Хоменко в «Ак Барс», которому принадлежат права на юниора в КХЛ.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

После того как Виталия Абрамова обменяли из «Гатино» в «Викториявилль», мы немного переживали за голевое чутьё челябинца. Очки он набирал исправно, но никак не мог забить. Положение проспект «Коламбуса» исправил на прошлой неделе, забросив победную шайбу в матче с «Шербруком». Всего же за новую команду Абрамов набрал уже 11 очков в 8 играх.

Любопытно наблюдать за нашими форвардами 2000 года рождения, которым только предстоит выйти на драфт НХЛ. На позапрошлой неделе зажигал Владислав Катков, а эстафету у него принял Егор Соколов. Этот уральский парень в игре с «Валь д’Ором» набрал два очка и стал первой звездой встречи. Форвард «Валь д’Ора» Максим Мизюрин, в свою очередь, вернулся в строй после травмы и набрал три очка в трёх играх.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Самый невероятный матч прошлой недели прошёл между «Сагино» и «Сарнией». Бывшая команда Наиля Якупова, откуда он и был выбран на драфте под первым номером, во втором периоде выигрывала 6:0, но умудрилась проиграть в овертайме. Ныне ни в той, ни в другой команде россиян не найти. Ещё недавно за «Сагино» выступал Даниил Вертий, но на прошлой неделе он перебрался в «Оуэн-Саунд».

А вот в игре «Питерборо» против «Су-Сента» наши парни приняли самое активное участие. Никита Коростелёв, Глеб Бабинцев, Семён Дер-Аргуцинцев и Павел Гоголев набрали шесть очков, но самая русская команда лиги Онтарио всё равно уступила.

Вот-вот должно произойти возвращение в строй Андрея Свечникова.

Форвард «Барри», получивший перелом руки, может выйти на лёд уже в ближайшую пятницу. Этот факт повышает его шансы поехать на МЧМ. В ожидании партнёра по звену Кирилл Нижников не набрал ни одного очка на прошлой неделе, а Алексей Липанов ограничился двумя передачами.

USHL (юниорская лига США)

Достаточно неожиданно главным действующим лицом среди россиян в USHL стал Егор Афанасьев. В то время, пока его старшие коллеги набирали по одному очку за неделю, 16-летний парень выходил на новый для себя уровень. Какое-то время последователь Андрея Свечникова (потенциальный первый номер драфта НХЛ в прошлом сезоне выступал за «Маскегон») привыкал к новой для себя лиге, но теперь раскрылся во всей красе. Его результативная серия достигла уже четырёх матчей.

NCAA (студенческая лига США)

В NCAA после травмы вернулся Денис Смирнов и сразу забросил шестую шайбу в сезоне. Голом на прошлой неделе отметился и Максим Летунов. Проспект «Сент-Луиса» добавил к нему ещё две результативные передачи. На счету защитника Рахманова два паса в двух играх, а вот остальные наши студенты не могут занести минувшие семь дней себе в актив.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

На начало сезона россиян в лиге Восточного побережья было пятеро, а к декабрю осталось лишь трое. Вслед за Артуром Тянулиным на повышение пошёл Дмитрий Осипов. Но если в случае с техничным казанцем это решение напрашивалось, то за какие заслуги в АХЛ вызвали защитника Осипова, сказать сложно. Куда уместнее был бы подобное решение по отношению кСергею Зборовскому, который на прошлой неделе отдал очередные три передачи, но, видимо, «Хартфорд» даже после расставания с Алексеем Береглазовым не заинтересован в защитниках.

АХЛ

На позапрошлой неделе Ярослав Дыбленко открыл счёт своим голам в АХЛ, а уже в следующем матче отдал голевую передачу. Вслед за ним заброшенной шайбой отметился Андрей Миронов. Его случай интерес тем, что за фарм-клуб динамовец забил уже после того, как за основу «Колорадо». Очередную командировку в «Сан-Антонио» он и его представители восприняли спокойно. Его одноклубник Клим Костин, в свою очередь, прервал шестиматчевую серию без набранных очков. Отметим и Александра Волкова — молодого форварда «Сиракьюза», который на прошлой неделе отдал две голевые передачи.

В то время, пока Голдобин перевозил вещи в Ванкувер, его преследователи в бомбардирской гонке среди россиян-ахаэловцев переживали не лучшие времена. Форварды «Шаролтта» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не набирают очки уже три матча кряду. При этом если Зыков на прошлой неделе хотя бы отдал одну передачу, то Толчинский никак не помогает своей команде. Разочаровывает и Евгений Свечников, который вместо вызова в «Детройт», который ему прочили перед началом сезона, провёл очередную безголевую неделю.

НХЛ

В прошлом сезоне Николай Голдобин провёл за «Ванкувер» дюжину матчей, но нынешний чемпионат был вынужден начинать в фарм-клубе. Будучи самым результативным россиянином в АХЛ, он заслужил вызов в основу «Кэнакс». И в первой же игре Голдобин записал на свой счёт голевой пас, добавив к нему «+2»! Вторая игра, впрочем, удалась ему меньше: удаление и ни одного броска по воротам при меньшем и айстайме.

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На прошлой неделе по-настоящему прорвало наших защитников. Пока Никита Кучеров переживал голевой кризис, работу за него делал Михаил Сергачёв. Его точный бросок помог «Тампе» одолеть «Баффало». Никите Зайцеву в целом минувшая неделя не удалась, но ворота «Калгари» он поразил. Любопытно, что незадолго до этого «огоньки» пострадали от другого российского защитника Никиты Задорова. Оборонец «Колорадо» забил и «Виннипегу», но в матче с «Далласом» провалился как и вся команда, схватив «-3».

Никите Кучерову, который остаётся лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян, удалось прервать серию из шести игр без голов. Перед тем, как отгрузить дубль «Сан-Хосе», он отдавал передачи в двух матчах на неделе. Кризис ли это? Для 90% игроков — нет, но Кучеров задрал сумасшедшую планку. Немного сдал и Владимир Тарасенко, на счету которого всего один голевой пас за три игры. На этом фоне контрастно выглядит прорыв Артемия Панарина. И если игра с «Вашингтоном» для него сложилась противоречиво, то «Анахайм» он просто разорвал, набрав три очка. Важно, что Артемий стал чаще бросать по воротам. По четыре выстрела в створ для форварда «Коламбуса» становятся нормой.