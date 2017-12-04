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08:03 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» разгромил «Колорадо» в матче НХЛ, Радулов сделал две результативные передачи

ТАСС, 4 декабря. «Даллас» разгромил «Колорадо» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей отличились Тайлер Сегин (15-я и 20-я минуты), Бретт Ритчи (45, 59), Джейсон Спецца (27), Грег Пэтерин (28) и Девин Шор (58). У «Колорадо» шайбы забросили Микко Рантанен (21) и Блейк Комо (33).

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НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 4.12.2017, 4:00
Колорадо Эвеланш
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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал две результативные передачи. Всего на его счету 25 очков (9 шайб + 16 передач) в 27 встречах текущего чемпионата.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов появился на площадке во втором периоде при счете 1:4 и отразил 16 из 18 бросков по воротам.

«Даллас», занимающий шестое место в турнирной таблице Западной конференции, одержал пятую победу подряд. «Колорадо» идет на 13-й строчке.

В другой встрече дня «Вегас» на своем льду обыграл «Аризону» в овертайме со счетом 3:2.

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