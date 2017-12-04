«Даллас» разгромил «Колорадо» в матче НХЛ, Радулов сделал две результативные передачи
ТАСС, 4 декабря. «Даллас» разгромил «Колорадо» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 декабря. «Даллас» разгромил «Колорадо» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Тайлер Сегин (15-я и 20-я минуты), Бретт Ритчи (45, 59), Джейсон Спецца (27), Грег Пэтерин (28) и Девин Шор (58). У «Колорадо» шайбы забросили Микко Рантанен (21) и Блейк Комо (33).
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал две результативные передачи. Всего на его счету 25 очков (9 шайб + 16 передач) в 27 встречах текущего чемпионата.
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов появился на площадке во втором периоде при счете 1:4 и отразил 16 из 18 бросков по воротам.
«Даллас», занимающий шестое место в турнирной таблице Западной конференции, одержал пятую победу подряд. «Колорадо» идет на 13-й строчке.
В другой встрече дня «Вегас» на своем льду обыграл «Аризону» в овертайме со счетом 3:2.