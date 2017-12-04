Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
ЕС снял некоторые санкции с России
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш2
Даллас Старз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс1
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Оттава Сенаторз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
СКА
Все события
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Украина нашла способ остановить строительство Крымского моста
Рубль в декабре: обвал под Новый год
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
08:02 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Чикаго»

ТАСС, 4 декабря. «Лос-Анджелес» обыграл в гостях «Чикаго» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Фолин (50-я минута), Дастин Браун (58) и Анже Копитар (60). У хозяев отличился Джонатан Тэйвз (59).

«Лос-Анджелес», занимающий второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержал пятую победу подряд. «Чикаго», идущий 11-м, потерпел четвертое поражение кряду.

В другом матче «Виннипег» разгромил «Оттаву» со счетом 5:0. Четыре очка набрал нападающий «Виннипега» Блейк Уилер, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи.

Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 21 бросок по своим воротам, впервые в сезоне отстояв «на ноль».

«Виннипег» лидирует на Западе, «Оттава» идет 13-й на Востоке.

Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Слуцкий ушел. Надежда осталась
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
«Даллас» победил, Радулов сделал два результативных паса
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Спорт-Экспресс
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь