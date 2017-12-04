«Лос-Анджелес» одержал пятую победу подряд в НХЛ, обыграв «Чикаго»
ТАСС, 4 декабря. «Лос-Анджелес» обыграл в гостях «Чикаго» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 декабря. «Лос-Анджелес» обыграл в гостях «Чикаго» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Фолин (50-я минута), Дастин Браун (58) и Анже Копитар (60). У хозяев отличился Джонатан Тэйвз (59).
«Лос-Анджелес», занимающий второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержал пятую победу подряд. «Чикаго», идущий 11-м, потерпел четвертое поражение кряду.
В другом матче «Виннипег» разгромил «Оттаву» со счетом 5:0. Четыре очка набрал нападающий «Виннипега» Блейк Уилер, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи.
Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил 21 бросок по своим воротам, впервые в сезоне отстояв «на ноль».
«Виннипег» лидирует на Западе, «Оттава» идет 13-й на Востоке.