«Зайцев, Проворов и Сергачев ломают стереотипы о российских защитниках»

Источник: Спорт-Экспресс

РОССИЯНЕ-ЗАЩИТНИКИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ВТОРОЙ СЕЗОН

Если говорить про наших защитников, кто выступает второй сезон, то хорошо играть и набирать очки у них получается далеко не случайно. Например, у Зайцева и Проворова и первый сезон был неплохим. Именно Сергачев, Зайцев и Проворов борются со стереотипами, говорящими о том, что в России не готовят защитников, и нет ребят, кто может играть по 25−30 минут за матч, и что они не способны добросить до ворот в большинстве. Все зависит от подготовки. Если человек готов, то он может играть, и не важно, сколько ему при этом лет.

За названными ребятами очень интересно следить. Второй год в НХЛ для игрока — это этап, когда ты начинаешь учиться получать удовольствие от хоккея. В первый год ты словно каждый вечер смотришь новое кино. С одной стороны, вроде очень интересно, но с другой ты никогда не знаешь, что будет к его концу.

Михаил СЕРГАЧЕВ

В том, что Михаил играет хорошо — заслуга всей команды, которая действует агрессивно, весело, с большим количеством движения. Но, как бы там ни было, Сергачев играет гораздо меньше Зайцева и Проворова. Но при этом у него в среднем — около 3 очков за 60 минут игры (не путать со средним количеством очков за матч). В «Тампе» тренерам удалось его хорошо раскрыть. Хоккей с большим количеством движения, когда у тебя есть право на ошибку, дает Сергачеву возможность себя проявлять. И пусть его команда играет в 7 защитников, а он не так много времени проводит на льду. Зато он очень хорошо вписался в команду. Прошедшей ночью он играл уже больше 19 минут и, судя по всему, может играть и больше. За него говорит и то, что он очень габаритный защитник, который, хочется верить, по ходу своей карьеры не будет часто травмироваться, так как большому человеку в этом отношении легче.

Никита ЗАЙЦЕВ

Зайцев играет намного комфортнее, чем в первом сезоне. Тогда он часто перестраховывался, привыкал к партнерам и хоккею. На мой взгляд, самое важно то, что ему доверяет главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. В начале сезона были очень интересные эпизоды, когда Зайцев проводил в меньшинстве все две отведенные минуты. Понятно, что это тренерское решение. И я такого давно не помню. Во время моей карьеры такое практиковали в «Далласе» — защитник Дэриан Хэтчер мог играть все меньшинство, не уходя с площадки. Были случаи и в моем «Сент-Луисе», когда не меняли защитников в меньшинстве. В современном же хоккее я такого не помню. А Никита действовал так две игры подряд, это бросалось в глаза — демонстрация абсолютного доверия. Можешь — иди и делай. Оно, безусловно, положительно сказывается на его игре.

Иван ПРОВОРОВ

Доверие к Проворову связано в первую очередь с тем, что не многие могут так играть, как он — помногу и часто. Линия обороны «Филадельфии» молодая и только формируется. Таких людей, как Хедман, Строльман или Райлли там нет. В игровое время тренеры дают Ивану возможность проявлять себя. Одно дело просто провести 25 минут, а другое — с пользой для команды. Его роль безусловно требует определенных лидерских качеств. В прошлом сезоне он хорошо понял, что происходит, кто на что способен в лиге, на кого обращать внимание, где нужно быть повнимательнее, а где — понаглей. И сейчас у Проворова — роль первого защитника. Лидеры «Флайерс» в атаке давно известны. На синей линии ими должны быть Проворов и Гостисбеер.

КХЛ

ОТСТАВКА МАЙКА КИНЭНА

ВРЯД ЛИ В «КУНЬЛУНЕ» ПОСЛЕ ЭТОГО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ

Отставка — вещь всегда экстремальная, попытка изменить что-то прямо сейчас. Основные изменения в «Куньлуне» все равно будут в межсезонье. Отставки достаточно серьезно сказываются на концентрации игроков на отдельном отрезке сезона. То, что происходит с командой сейчас, в «Куньлуне» никого не устраивает.

Но я думаю, что сейчас в китайской команде вряд ли что-то сильно изменится.

Принятое решение по отставке Кинэна, скорее всего, работа на будущее. Сейчас хоть и есть возможности внести какие-то изменения, но их все меньше и меньше. Последний день обменов еще не прошел, но он уже скоро, и поменять состав будет очень тяжело. Изменить же игру, ту, что ставил Кинэн, сейчас можно попробовать, но будет тяжело, учитывая турнирную ситуацию на «Востоке». То есть игру то поменять можно, но принесет ли это результат — вопрос сложный, так как отрыв от восьмого места очень серьезный. Мы уже видели, что даже колоссальные усилия «Амура», выдавшего великолепный отрезок в сезоне, не особо исправили его турнирное положение, хоть и подняли команду со дна.

ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ КЛАССИКА В КХЛ

ТАКИЕ МАТЧИ ОБЪЕДИНЯЮТ ИГРОКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ

В таких матчах мне нравится то, что они возвращают хоккей к его истокам. Причем и хоккеистов, и болельщиков. Понимаю, что сейчас на улице очень непросто сделать качественный лед, создать условия для болельщиков на трибунах, к которым они привыкли в больших комфортабельных дворцах. Но, тем не менее, это событие объединяет всех, кто любит хоккей. Такие матчи, как «Йокерит» — СКА, или «Зеленое дерби» — всегда событие для болельщиков, но не всегда для игроков. Это может быть просто «следующим матчем», поскольку самих матчей — немало. А когда ты играешь на улице — это событие для всех. И для игроков, и для тренеров, и для зрителей. Все это делает хоккей особенным. Лично мне такие события очень интересны.

В субботу СКА и «Йокерит» выдали великолепный хоккей. Он был очень правильным «хоккеем за очки» — злым, мстительным, а не плюшевым, где хоккеисты просто показывают свое мастерство. Кроме замечательных мастеров на льду еще были мужички, которые ни в коем случае не хотели ни в чем уступать.

РЕШЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ

БЕЗ НАШИХ УРОВЕНЬ ТУРНИРА И ИНТЕРЕС К НЕМУ УПАДУТ

В хоккее сборных, являющихся фаворитами того или иного турнира, не так много. Команды, которые задают тенденции в современном хоккее — известны. Конечно, можно говорить, что многие научились играть, те же норвежцы, французы, датчане или немцы, но их сборные борются за высокие места по очень большим праздникам.

Участие в Олимпиаде важно для всех. Именно по этой причине федерации хоккея Канады или США не заявляют, что не поедут на ОИ, потому что не будет НХЛ, а все равно готовятся. Если в отсутствии игроков НХЛ можно с уверенностью говорить, что олимпийское золото — это все равно олимпийское золото, то в отсутствии одной из сильнейших команд — очень большой вопрос. Это отрицательно скажется и на уровне турнира, и на его интересе к нему. Хотят ли организаторы продавать такое зрелище?

В истории мирового спорта было много ситуаций с отстранением спортсменов из-за допинга. Но никогда это не доводилось до такого абсурда.