«Зайцев, Проворов и Сергачев ломают стереотипы о российских защитниках»
Постоянный эксперт «СЭ» — о лучших российских игроках обороны, выступающих в НХЛ.
Постоянный эксперт «СЭ» — о лучших российских игроках обороны, выступающих в НХЛ.
Если говорить про наших защитников, кто выступает второй сезон, то хорошо играть и набирать очки у них получается далеко не случайно. Например, у Зайцева и Проворова и первый сезон был неплохим. Именно Сергачев, Зайцев и Проворов борются со стереотипами, говорящими о том, что в России не готовят защитников, и нет ребят, кто может играть по 25−30 минут за матч, и что они не способны добросить до ворот в большинстве. Все зависит от подготовки. Если человек готов, то он может играть, и не важно, сколько ему при этом лет.
За названными ребятами очень интересно следить. Второй год в НХЛ для игрока — это этап, когда ты начинаешь учиться получать удовольствие от хоккея. В первый год ты словно каждый вечер смотришь новое кино. С одной стороны, вроде очень интересно, но с другой ты никогда не знаешь, что будет к его концу.
Михаил СЕРГАЧЕВ
В том, что Михаил играет хорошо — заслуга всей команды, которая действует агрессивно, весело, с большим количеством движения. Но, как бы там ни было, Сергачев играет гораздо меньше Зайцева и Проворова. Но при этом у него в среднем — около 3 очков за 60 минут игры (не путать со средним количеством очков за матч). В «Тампе» тренерам удалось его хорошо раскрыть. Хоккей с большим количеством движения, когда у тебя есть право на ошибку, дает Сергачеву возможность себя проявлять. И пусть его команда играет в 7 защитников, а он не так много времени проводит на льду. Зато он очень хорошо вписался в команду. Прошедшей ночью он играл уже больше 19 минут и, судя по всему, может играть и больше. За него говорит и то, что он очень габаритный защитник, который, хочется верить, по ходу своей карьеры не будет часто травмироваться, так как большому человеку в этом отношении легче.
Никита ЗАЙЦЕВ
Зайцев играет намного комфортнее, чем в первом сезоне. Тогда он часто перестраховывался, привыкал к партнерам и хоккею. На мой взгляд, самое важно то, что ему доверяет главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. В начале сезона были очень интересные эпизоды, когда Зайцев проводил в меньшинстве все две отведенные минуты. Понятно, что это тренерское решение. И я такого давно не помню. Во время моей карьеры такое практиковали в «Далласе» — защитник Дэриан Хэтчер мог играть все меньшинство, не уходя с площадки. Были случаи и в моем «Сент-Луисе», когда не меняли защитников в меньшинстве. В современном же хоккее я такого не помню. А Никита действовал так две игры подряд, это бросалось в глаза — демонстрация абсолютного доверия. Можешь — иди и делай. Оно, безусловно, положительно сказывается на его игре.
Иван ПРОВОРОВ
Доверие к Проворову связано в первую очередь с тем, что не многие могут так играть, как он — помногу и часто. Линия обороны «Филадельфии» молодая и только формируется. Таких людей, как Хедман, Строльман или Райлли там нет. В игровое время тренеры дают Ивану возможность проявлять себя. Одно дело просто провести 25 минут, а другое — с пользой для команды. Его роль безусловно требует определенных лидерских качеств. В прошлом сезоне он хорошо понял, что происходит, кто на что способен в лиге, на кого обращать внимание, где нужно быть повнимательнее, а где — понаглей. И сейчас у Проворова — роль первого защитника. Лидеры «Флайерс» в атаке давно известны. На синей линии ими должны быть Проворов и Гостисбеер.
КХЛ
ОТСТАВКА МАЙКА КИНЭНА
ВРЯД ЛИ В «КУНЬЛУНЕ» ПОСЛЕ ЭТОГО
Отставка — вещь всегда экстремальная, попытка изменить
Но я думаю, что сейчас в китайской команде вряд ли
Принятое решение по отставке Кинэна, скорее всего, работа на будущее. Сейчас хоть и есть возможности внести
ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ КЛАССИКА В КХЛ
ТАКИЕ МАТЧИ ОБЪЕДИНЯЮТ ИГРОКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
В таких матчах мне нравится то, что они возвращают хоккей к его истокам. Причем и хоккеистов, и болельщиков. Понимаю, что сейчас на улице очень непросто сделать качественный лед, создать условия для болельщиков на трибунах, к которым они привыкли в больших комфортабельных дворцах. Но, тем не менее, это событие объединяет всех, кто любит хоккей. Такие матчи, как «Йокерит» — СКА, или «Зеленое дерби» — всегда событие для болельщиков, но не всегда для игроков. Это может быть просто «следующим матчем», поскольку самих матчей — немало. А когда ты играешь на улице — это событие для всех. И для игроков, и для тренеров, и для зрителей. Все это делает хоккей особенным. Лично мне такие события очень интересны.
В субботу СКА и «Йокерит» выдали великолепный хоккей. Он был очень правильным «хоккеем за очки» — злым, мстительным, а не плюшевым, где хоккеисты просто показывают свое мастерство. Кроме замечательных мастеров на льду еще были мужички, которые ни в коем случае не хотели ни в чем уступать.
РЕШЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ
БЕЗ НАШИХ УРОВЕНЬ ТУРНИРА И ИНТЕРЕС К НЕМУ УПАДУТ
В хоккее сборных, являющихся фаворитами того или иного турнира, не так много. Команды, которые задают тенденции в современном хоккее — известны. Конечно, можно говорить, что многие научились играть, те же норвежцы, французы, датчане или немцы, но их сборные борются за высокие места по очень большим праздникам.
Участие в Олимпиаде важно для всех. Именно по этой причине федерации хоккея Канады или США не заявляют, что не поедут на ОИ, потому что не будет НХЛ, а все равно готовятся. Если в отсутствии игроков НХЛ можно с уверенностью говорить, что олимпийское золото — это все равно олимпийское золото, то в отсутствии одной из сильнейших команд — очень большой вопрос. Это отрицательно скажется и на уровне турнира, и на его интересе к нему. Хотят ли организаторы продавать такое зрелище?
В истории мирового спорта было много ситуаций с отстранением спортсменов
Кстати, влияние спортивной медицины во многом добралось и до хоккея. И я не о допинге. Например, в НХЛ по «звонку сверху» могут снять хоккеиста с игры, даже если он здоров, но есть подозрение на сотрясение мозга. Я понимаю, что мы должны заботиться о безопасности, и замечательно, что мы это делаем. Но излишняя забота о ней убивает спорт. Люди приходят смотреть на то, как соревнуются на спортивной площадке другие люди. Понятно, что медицина шагнула далеко вперед, но не надо доводить это до абсурда. Если это и дальше будет развиваться так же, как развивается сейчас, то спорт сожрут на корню. И останется у нас только киберспорт. Он намного безопаснее для здоровья, но не является спортивным соревнованием, так как не включает в себя физическую активность.