Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
Россиянин Александр Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
«Вашингтон» в субботу на своем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3, а Овечкин отметился шайбой, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне и 577-й в матчах регулярного чемпионата в заокеанской карьере. Это позволило 32-летнему форварду войти в список 20 лучших снайперов лиги, сравнявшись с канадцем Марком Рекки.
Также Овечкин забил свой 218-й гол в большинстве в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром и канадцем Майком Гартнером, которые делят десятое место в истории лиги.