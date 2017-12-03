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11:42 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Александр Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте НХЛ.

Источник: AP 2017

«Вашингтон» в субботу на своем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3, а Овечкин отметился шайбой, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне и 577-й в матчах регулярного чемпионата в заокеанской карьере. Это позволило 32-летнему форварду войти в список 20 лучших снайперов лиги, сравнявшись с канадцем Марком Рекки.

Также Овечкин забил свой 218-й гол в большинстве в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром и канадцем Майком Гартнером, которые делят десятое место в истории лиги.

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