Россиянин Александр Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ

«Вашингтон» в субботу на своем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3, а Овечкин отметился шайбой, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне и 577-й в матчах регулярного чемпионата в заокеанской карьере. Это позволило 32-летнему форварду войти в список 20 лучших снайперов лиги, сравнявшись с канадцем Марком Рекки.