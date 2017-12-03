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13:30 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 декабря. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба организации.

Источник: AP 2017

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:2) Кучеров провел на площадке 19 минут 17 секунд, он нанес два броска и забросил две шайбы.

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Неделя 9, 3.12.2017, 3:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
5Сан-Хосе Шаркс2

Всего на его счету теперь 19 шайб и 19 результативных передач в 26 играх сезона.

Россиянин вышел в лидеры бомбардирской гонки с 28 очками. Он также сравнялся с соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтона» по количеству заброшенных шайб, оба делят первое место в списке лучших снайперов текущего чемпионата.

Первой звездой стал нападающий «Монреаля» Пойл Байрон, забросивший три шайбы во встрече с «Детройтом» (10:1). Тройку лучших замкнул вратарь «Аризоны» Скотт Уэджевуд, отразивший все 27 бросков в матче с «Нью-Джерси» (5:0).

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