Российский форвард «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2017

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:2) Кучеров провел на площадке 19 минут 17 секунд, он нанес два броска и забросил две шайбы.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 3.12.2017, 3:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Сан-Хосе Шаркс 2

Всего на его счету теперь 19 шайб и 19 результативных передач в 26 играх сезона.

Россиянин вышел в лидеры бомбардирской гонки с 28 очками. Он также сравнялся с соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтона» по количеству заброшенных шайб, оба делят первое место в списке лучших снайперов текущего чемпионата.