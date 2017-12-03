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10:38 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ, команды забросили 12 шайб

ТАСС, 3 декабря. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 7:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви (11-я и 15-я минуты), Джуджхар Хайра (18), Марк Летестю (24), Милан Лучич (40), Патрик Марун (42) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59). У «Калгари» отличились Михаэль Фролик (17), Сэм Беннет (46, 52), Майкл Ферланд (49) и Джонни Гудро (53).

Первой звездой матча признан нападающий хозяев Беннет, второй — форвард гостей Пульюярви, третьей — нападающий «Калгари» Гудро.

«Калгари» уступил в четвертом матче из шести последних, команда находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Эдмонтон» располагается на 14-й строчке, в активе команды 24 очка.

В следующем матче «Калгари» дома сыграет с «Филадельфией» 5 декабря. «Эдмонтон» 7 декабря также дома примет «Филадельфию».

Калгари Флэймз 5:7
(1:3, 0:2, 4:2)
Эдмонтон Ойлерз
3.12.2017, 06:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Тодд Маклеллан
Вратари
Майк Смит 40:00 (Д. Риттих 40:00) Лоран Броссуа
1-й период
Мэттью Беннинг 04:22
04:33 Шон Монахэн
Оскар Клефбом 05:16
Оскар Клефбом 05:16
Ессе Пульюярви (Д. Каджула, К. Макдэвид) 10:29
11:22 Дуги Хэмилтон
Ессе Пульюярви (М. Лучич, Э. Грайба) 14:33
15:40 Гарнет Хэтэуэй
16:21 Михаэл Фролик (М. Баклунд)
Джухар Хайра (К. Расселл, Д. Нерс) 17:44
2-й период
Крис Расселл 22:29
Марк Летестю (З. Кассиан) 23:40
Милан Лучич (Э. Грайба, О. Клефбом) 39:38
3-й период
Патрик Марун 41:29
45:04 Сэм Беннетт (М. Янковски, Д. Хэмилтон)
Патрик Марун 47:47
48:13 Майкл Ферланд (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди)
51:39 Сэм Беннетт
52:20 Джонни Годро (Ти.Дж. Броди, Д. Хэмилтон)
Марк Летестю 54:00
Райан Ньюджент-Хопкинс (М. Лучич, М. Каммаллери) 58:59
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Беннетт (Калгари Флэймз), Е. Пульюярви (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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