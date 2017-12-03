«Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ, команды забросили 12 шайб
ТАСС, 3 декабря. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 7:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 декабря. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 7:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви (11-я и 15-я минуты), Джуджхар Хайра (18), Марк Летестю (24), Милан Лучич (40), Патрик Марун (42) и Райан
Первой звездой матча признан нападающий хозяев Беннет, второй — форвард гостей Пульюярви, третьей — нападающий «Калгари» Гудро.
«Калгари» уступил в четвертом матче из шести последних, команда находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Эдмонтон» располагается на 14-й строчке, в активе команды 24 очка.
В следующем матче «Калгари» дома сыграет с «Филадельфией» 5 декабря. «Эдмонтон» 7 декабря также дома примет «Филадельфию».
|Калгари Флэймз
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5:7
(1:3, 0:2, 4:2)
|Эдмонтон Ойлерз
|Глен Гулутзан
|Тодд Маклеллан
|Майк Смит 40:00 (Д. Риттих 40:00)
|Лоран Броссуа
|1-й период
|Мэттью Беннинг
|04:22
|04:33
|Шон Монахэн
|Оскар Клефбом
|05:16
|Оскар Клефбом
|05:16
|Ессе Пульюярви (Д. Каджула, К. Макдэвид)
|10:29
|11:22
|Дуги Хэмилтон
|Ессе Пульюярви (М. Лучич, Э. Грайба)
|14:33
|15:40
|Гарнет Хэтэуэй
|16:21
|Михаэл Фролик (М. Баклунд)
|Джухар Хайра (К. Расселл, Д. Нерс)
|17:44
|2-й период
|Крис Расселл
|22:29
|Марк Летестю (З. Кассиан)
|23:40
|Милан Лучич (Э. Грайба, О. Клефбом)
|39:38
|3-й период
|Патрик Марун
|41:29
|45:04
|Сэм Беннетт (М. Янковски, Д. Хэмилтон)
|Патрик Марун
|47:47
|48:13
|Майкл Ферланд (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди)
|51:39
|Сэм Беннетт
|52:20
|Джонни Годро (Ти.Дж. Броди, Д. Хэмилтон)
|Марк Летестю
|54:00
|Райан Ньюджент-Хопкинс (М. Лучич, М. Каммаллери)
|58:59
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Беннетт (Калгари Флэймз), Е. Пульюярви (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)