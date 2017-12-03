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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Чикаго» в серии буллитов, Радулов забросил девятую шайбу в сезоне

ТАСС, 3 декабря. «Даллас» победил «Чикаго» в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу, которая стала для него девятой в текущем сезоне.

Источник: AP 2017

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 2:2. В составе «Далласа» шайбы забросили Радулов (6-я минута) и Радек Факса (33). У «Чикаго» отличились Коди Франсон (9) и Брэндон Саад (60). После игры Радулов был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком матча стал голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 32 из 34 бросков по воротам, второй звездой стал вратарь «Чикаго» Антон Форсберг (33 отбитых броска из 35).

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Неделя 9, 3.12.2017, 5:00
Даллас Старз
Б
3Чикаго Блэкхокс2

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 24 минуты 46 секунд, отметившись заброшенной шайбой и реализованным послематчевым буллитом. Радулов забил девятый гол в сезоне, всего на его счету 23 очка (9 шайб + 14 передач) в 26 встречах текущего чемпионата.

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 26 матчах. «Чикаго» занимает десятое место в таблице Запада, имея в активе 29 очков после 26 игр. В следующем матче в ночь на понедельник «Даллас» на выезде сыграет против «Колорадо», «Чикаго» дома встретится с «Лос-Анджелесом».

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