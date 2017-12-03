«Даллас» победил «Чикаго» в серии буллитов, Радулов забросил девятую шайбу в сезоне

Источник: AP 2017

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 2:2. В составе «Далласа» шайбы забросили Радулов (6-я минута) и Радек Факса (33). У «Чикаго» отличились Коди Франсон (9) и Брэндон Саад (60). После игры Радулов был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком матча стал голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 32 из 34 бросков по воротам, второй звездой стал вратарь «Чикаго» Антон Форсберг (33 отбитых броска из 35).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 3.12.2017, 5:00 Даллас Старз Б 3 Чикаго Блэкхокс 2

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 24 минуты 46 секунд, отметившись заброшенной шайбой и реализованным послематчевым буллитом. Радулов забил девятый гол в сезоне, всего на его счету 23 очка (9 шайб + 14 передач) в 26 встречах текущего чемпионата.