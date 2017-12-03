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09:56 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Тампы» Кучеров забросил две шайбы в победном матче против «Сан-Хосе»

ТАСС, 3 декабря. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Сан-Хосе» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и сравнялся с Александром Овечкиным в споре лучших снайперов лиги текущего сезона, на счету обоих по 19 голов.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» шайбы забросили Кучеров (21-я, 56-я минуты), Тайлер Джонсон (42, 46) и Кори Конакер (52). У «Сан-Хосе» отличились Барклай Гудроу (17) и Джастин Браун (54). После игры первой звездой встречи был признан Джонсон, второй звездой стал Кучеров, третьей — Ондржей Палат, отдавший две голевые передачи.

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Неделя 9, 3.12.2017, 3:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
5Сан-Хосе Шаркс2

Кучеров впервые в сезоне сыграл в одном звене с Палатом и Джонсоном, хотя ранее выходил в тройке вместе с россиянином Владиславом Наместниковым и канадцем Стивеном Стэмкосом. Кучеров сыграл в матче 19 минут 17 секунд, успев нанести два броска и забросить две шайбы. Всего на его счету теперь 19 шайб и 19 результативных передач за 26 игр сезона. Россиянин сравнялся Александром Овечкиным из «Вашингтона» по количеству заброшенных шайб, оба делят первое место в списке лучших снайперов текущего чемпионата.

Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 20 минут и 54 секунды. Российский защитник Михаил Сергачев провел на льду 19 минут 23 секунды и отдал 12-ю голевую передачу в сезоне. Всего на счету 19-летнего россиянина теперь 18 очков (6+12) за 26 матчей в чемпионате. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по воротам и одержал 17-ю победу в 22 матчах, когда выходил на лед в стартовом составе.

«Тампа» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 26 матчах. «Сан- Хосе» идет на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе 30 очков после 25 игр. В следующем матче в ночь на среду «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс», днем ранее «Сан-Хосе» на выезде встретится с «Вашингтоном».

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