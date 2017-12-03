Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ и помог «Питтсбургу» победить «Баффало»

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Малкин (19-я минута), Карл Хагелин (26), Патрик Хорнквист (39), Фил Кессел (54) с передачи Малкина и Сидни Кросби (59). У «Баффало» единственный гол на счету Джейсона Поминвилля (52). Лучшим хоккеистом матча был признан Кросби (гол и результативная передача), второй звездой стал 22-летний канадский голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, отразивший 32 из 33 бросков, третьей звездой признали Хорнквиста.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 3.12.2017, 3:00 Питтсбург Пингвинз 5 Баффало Сэйбрз 1

Малкин провел вторую игру после отсутствия из-за травмы нижней части тела, пропустив четыре встречи. В матче он сыграл 17 минут 14 секунд, успев нанести восемь бросков, из которых один стал голевым, и отдать результативную передачу. Всего на его счету теперь 24 очка (8 шайб + 16 передач) в 24 играх регулярного чемпионата. 31-летний россиянин прервал шестиматчевую серию без голов, в предыдущий раз от забрасывал шайбу 7 ноября в домашней игре против «Аризоны» (3:1).

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 28 матчах. «Баффало» потерпел четвертое поражение кряду, клуб занимает последнее место в турнирной таблице Востока, имея в активе 16 очков после 27 игр.

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В следующем матче в ночь на среду «Питтсбург» дома сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало» в гостях встретится с «Колорадо».