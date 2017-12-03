«Вашингтон» победил «Коламбус» в НХЛ, Овечкин, Кузнецов и Панарин забросили по шайбе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур0
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс5
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Анахайм Дакс2
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Слован
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс10
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
2.12
Филадельфия Флайерз0
Бостон Брюинз3
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
09:46 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Коламбус» в НХЛ, Овечкин, Кузнецов и Панарин забросили по шайбе

ТАСС, 3 декабря. «Вашингтон» победил «Коламбус» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также Артемий Панарин из «Коламбуса», отметились заброшенными шайбами.

Источник: Reuters

В составе «Вашингтона» голы забили Бретт Коннолли (2-я минута), Алекс Чиассон (3), Овечкин (40) и Кузнецов (42). У «Коламбуса» отличились Панарин (24), Мэтт Калверт (37) и Зак Веренски (57). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Овечкин, второй звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (две голевые передачи в матче), третьей — Коннолли.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 9, 3.12.2017, 3:00
Вашингтон Кэпиталз
4Коламбус Блю Джэкетс3

Овечкин забросил шайбу, нанес четыре броска и провел четыре силовых приема за 17 минут 27 секунд на площадке. 32-летний россиянин забросил 19-ю шайбу в текущем чемпионате и продолжает возглавлять список снайперов лиги, всего на его счету теперь 26 очков (19 шайб + 7 передач) в 27 играх сезона. Кроме того, для капитана «Вашингтона» этот гол стал 577-м за 948 матчей в регулярных чемпионатах. Овечкин сравнялся с достижением канадца Марка Рекки и вышел на 20-е место за всю историю лиги по количеству заброшенных шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 играх регулярных чемпионатов.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 17 с половиной минут, нанес один бросок, который стал голевым и принес победу «Вашингтону». Кузнецов забил девятый гол в сезоне и набрал 29-е очко за результативность (9+20). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 23 минуты и 15 секунд, в его активе три заблокированных броска соперников и один силовой прием.

Российский нападающий «Коламбуса» Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне.

Читайте также
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Панарин отличился во второй игре подряд, набрав 20 очков (7 шайб + 13 передач) в 27 матчах. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил в матче 19 из 23 бросков.

«Вашингтон» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 27 матчах. «Коламбус» проиграл девятую встречу в основное время, но продолжает занимать третье место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 27 игр. В следующем матче в ночь на вторник «Вашингтон» на своей площадке сыграет против «Сан-Хосе», «Коламбус» на следующий день дома встретится с «Нью-Джерси».

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере
«Локо» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте
«Даллас» победил «Чикаго», Радулов забросил 9-ю шайбу в сезоне
Кучеров забросил две шайбы в победном матче против «Сан-Хосе»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь