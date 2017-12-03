«Вашингтон» победил «Коламбус» в НХЛ, Овечкин, Кузнецов и Панарин забросили по шайбе

Источник: Reuters

В составе «Вашингтона» голы забили Бретт Коннолли (2-я минута), Алекс Чиассон (3), Овечкин (40) и Кузнецов (42). У «Коламбуса» отличились Панарин (24), Мэтт Калверт (37) и Зак Веренски (57). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Овечкин, второй звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (две голевые передачи в матче), третьей — Коннолли.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 3.12.2017, 3:00 Вашингтон Кэпиталз 4 Коламбус Блю Джэкетс 3

Овечкин забросил шайбу, нанес четыре броска и провел четыре силовых приема за 17 минут 27 секунд на площадке. 32-летний россиянин забросил 19-ю шайбу в текущем чемпионате и продолжает возглавлять список снайперов лиги, всего на его счету теперь 26 очков (19 шайб + 7 передач) в 27 играх сезона. Кроме того, для капитана «Вашингтона» этот гол стал 577-м за 948 матчей в регулярных чемпионатах. Овечкин сравнялся с достижением канадца Марка Рекки и вышел на 20-е место за всю историю лиги по количеству заброшенных шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 играх регулярных чемпионатов.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в матче 17 с половиной минут, нанес один бросок, который стал голевым и принес победу «Вашингтону». Кузнецов забил девятый гол в сезоне и набрал 29-е очко за результативность (9+20). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 23 минуты и 15 секунд, в его активе три заблокированных броска соперников и один силовой прием.

Российский нападающий «Коламбуса» Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне.

Читайте также Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Панарин отличился во второй игре подряд, набрав 20 очков (7 шайб + 13 передач) в 27 матчах. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил в матче 19 из 23 бросков.