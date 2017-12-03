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01:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» всухую проиграла «Бостону», продлив серию поражений до 10 матчей

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

Источник: AP 2017

Встреча, проходившая на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 3:0, это поражение стало для «лётчиков» 10-м подряд.

В первом периоде Райан Спунер вывел «мишек» вперёд, а во втором отличились Давид Пастрняк и Брэд Маршан, оба игрока также сделали по голевой передаче. Вратарь Туукка Раск оформил «сухарь», отразив 28 бросков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 21 минуту 38 секунд, нанёс три броска по воротам, провёл два силовых приёма, заработал две минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности «-2».

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