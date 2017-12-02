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15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

От Горди Хоу до «Русской пятёрки». 10 самых известных звеньев в истории НХЛ

Кто же был круче — Уэйн или Марио?

Источник: Reuters

Джон Леклер — Эрик Линдрос — Микаэль Ренберг

Знаменитый «Роковой легион» просуществовал буквально несколько сезонов, но успел крепко врезаться в память болельщиков.

Линдрос, пока его карьеру не сгубили многочисленные травмы и сотрясения, был настоящей машиной по крушению соперников — мощный форвард шёл напролом, не стесняясь бить оппонента, и поражая всех силой и точностью броска. Леклер, пришедший в стан «Флайерз» из «Монреаля», также обладал великолепным щелчком и хорошей скоростью, а швед Ренберг умело действовал в подыгрыше. Увы, но высшим достижением для той «Филадельфии» остался финал Кубка Стэнли-1997, а затем всё постепенно пошло на убыль, и к концу карьеры измученный Линдрос напоминал лишь бледную дрожащую тень прежнего Авианосца Эрика.

Даниэль Альфредссон — Дэни Хитли — Джейсон Спецца

Эта тройка провела вместе четыре сезона, и стала настоящим открытием в постлокаутной НХЛ. «Пицца-лайн», как прозвали это звено, радовала болельщицкий глаз удивительным взаимопониманием и доминированием на льду. За четыре чемпионата эти парни набрали суммарно 1057 очков, и трижды хотя бы один из них добирался до гроссмейстерской сотни. Эта тройка должна была существовать и дальше, если бы Хитли не стал требовать обмена перед чемпионатом-2009/10.

Юхан Гарпенлов — Игорь Ларионов — Сергей Макаров

Заявившийся в лигу в начале 1990-х «Сан-Хосе Шаркс» долгое время считался абсолютным аутсайдером, но появление там двух российских звёзд изменило весь вектор развития этого клуба. В сезоне-1993/94 Ларионов и Макаров, соскучившись по комбинационному хоккею, выдали прекрасный результат, сумев вытащить «акул» в плей-офф. И уже в первом раунде грянула сенсация: слабенький «Сан-Хосе» в семи матчах обыграл одного из главного фаворитов Кубка Стэнли — «Детройт» Скотти Боумэна. Правда, во втором раунде «Сан-Хосе» уступил «Торонто», но сделал это тоже в семи матчах. Возможно, именно тогда Боумэну впервые пришла идея о создании у себя в «Ред Уингз» знаменитого русского звена.

Вячеслав Козлов — Игорь Ларионов — Сергей Фёдоров — Владимир Константинов — Вячеслав Фетисов

О легендарной Русской пятёрке в составе «Детройта» было сказано уже много. Благодаря этому звену «Детройт» прервал вторую самую длинную в НХЛ серию между двумя Кубками Стэнли (42 года), а заодно послужил поводом для интереса со стороны многих российских болельщиков, которые раньше о заокеанской лиге знали мало. Увы, но после Кубка Стэнли-1997 случилась ужасная трагедия с Константиновым, не позволившая этому сочетанию и дальше набирать славу и популярность. В 1998 году в дедлайн «Детройт» приобрёл ещё одного российского защитника Дмитрия Миронова, и некоторое время Русская пятёрка существовала в обновлённом составе.

Кларк Гиллис — Брайан Троттье — Майк Босси

У знаменитого трио «Нью-Йорк Айлендерс» начала 1980-х был даже свой отдельный спонсор — энергокомпания Лонг-Айленда, в честь которой это звено было названо LILCO Line (сокращение от Long Island Lighting Company). «Зажигать», впрочем, эти парни умели и без всяких спонсоров, приведя «островитян» к четырём Кубка Стэнли, а Босси, если бы не травмы, имел шансы поспорить с Гретцки за лавры лучшего снайпера в истории.

Тед Линдси — Сид Абель — Горди Хоу

С позиций нынешнего времени очень непросто оценивать хоккейные события, случившиеся 70 лет назад, но отдать должное историческим вехам необходимо. Отметить знаменитую тройку «Детройта» стоит хотя бы потому, что в сезоне-1949/50 они пришли первым, вторым и третьим в споре лучших бомбардиров лиги, а Хоу и Абель были в числе трёх лучших и по забитым голам. Естественно, что Кубок Стэнли тогда остался за «красными крыльями», а само звено получило прозвище Production Line.

Рик Мартен — Жильбер Перро — Рене Робер

Тройка, прозванная French Connection («французское соединение») была бомбой своего времени. За семь совместных сезонов (с 1972 по 1979 в составе «Баффало») ни один из хоккеистов ни разу не забивал менее 20 голов, и все вместе они привели достаточно средних «клинков» в финал Кубка Стэнли 1975 года. Увы, но выиграть трофей всем вместе им так и не удалось, и в нынешней НХЛ с потолком зарплат и отсутствием грязной игры им бы явно понравилось.

Уэйн Кэшмен — Фил Эспозито — Кен Ходж

Ещё одно классическое звено, которое было настоящей фабрикой по добыванию результативных очков в начале 1970-х. Конечно, им прилично помогал такой звёздный защитник, как Бобби Орр, но «Большие плохие мишки» привели свой «Бостон» к двум Кубкам Стэнли, а Эспозито пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи».

Эса Тикканен — Уэйн Гретцки — Яри Курри

Удивительно, но никакого ёмкого и короткого имени это звёздное сочетание из чемпионского «Эдмонтона» так и не получило.

Возможно, виной тому была частая ротация левого крайнего, ведь Гретцки с Курри часто играли с разными партнёрами — отметиться в этом звене успели и Дейв Семенко, и Вилли Линдстрём и Марк Напьер. Однако заслуг тройки Великого первого это никак не принижает: с 1983 по 1990 годы «нефтяникам» не было равных во всей лиге, а многие рекорды Гретцки вряд ли когда-нибудь будут побиты.

Кевин Стивенс — Марио Лемье — Яромир Ягр

Старый школьный спор — кто же круче, Марио или Уэйн — невозможно разрешить, никого не обидев. Наш выбор будет в пользу легенды «Питтсбурга», который всю свою карьеру больше боролся с травмами и болезнями, чем с соперниками.

Когда здоровье позволяло, Марио забивал столько, сколько ему хотелось. А молодые Стивенс и Ягр великолепно его в этом поддерживали, тем более, что все трое обладали неплохими габаритами, и не нуждались в охране со стороны тафгаев. За последние 30 лет эта тройка, возможно, была самой яркой в хоккее, хотя и не может похвастать какими-то особыми цифрами статистики.

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