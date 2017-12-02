События дня НХЛ. Смайлики от Малкина и великолепный Панарин

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Джино вместо смайла

Перед выездным матчем «Питтсбурга» с «Баффало» многих хоккейных болельщиков удивила следующая новость: нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, не игравший из-за травмы, выпустил новый набор собственных эмодзи — смайликов и стикеров для смартфонов. «Закончили! Мои новые эмодзи “Malkin Emoji” уже в “App store” iOS. Все эмодзи созданы моей персональной командой при моём личном участии в процессе отрисовки. Вы точно их полюбите!», — написал Евгений в социальных сетях. Цена загрузки этих картинок составила $ 1,99.

Впрочем, куда более важным известием стало возвращение самого форварда в состав команды. Малкину удался достаточно сильный старт сезона — 21 очко в 22 матчах, но затем последовало повреждение верхней части тела, из-за которого Евгений пропустил четыре встречи. «Он выглядит достаточно уверенным, но решение об его участии примем непосредственно перед игрой», — сказал наставник «пингвинов» Майк Салливан, и, в итоге, добро на выход Малкина на лёд было дано.

Возвращение у россиянина получилось не триумфальным, но весьма неплохим. Находящийся в плохой форме «Баффало» не создал «Питтсбургу» особых проблем, и гости с самого начала взяли верный курс на победный результат. Уже на четвёртой минуте Том Кюнхакль реализовал буллит, забив свой первый гол в сезоне, а вскоре Сидни Кросби наказал «клинков» за потерю шайбы вблизи собственных ворот. Этим голом капитан «Питтсбурга» продлил собственную снайперскую серию до четырёх матчей (5 шайб), а бомбардирскую — до пяти встреч (10 очков).

Под занавес первой двадцатиминутки отличилось и звено Малкина. Россиянин поучаствовал передачей в голевой атаке, завершившейся сольными действиями Джейка Гюнцеля, который объехал ворота «Баффало» и завёл шайбу в противоположный от голкипера угол. Для Гюнцеля возвращение Евгения, без сомнения, стало очень хорошей новостью: в последних семи матчах он забросил семь шайб, и имеет все шансы продолжить в том же духе.

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После столь сильного первого периода гостям оставалось лишь спокойно довести матч до нужного результата, что и было проделано. Вратарь «Пингвинз» Тристан Джарри оформил первый в карьере «сухарь», отразив 34 броска, и возглавил список трёх звёзд этой игры.

Великолепный Панарин

Одно очко за голевую передачу в четырёх предыдущих матчах — таков был скудный «улов» Артемия Панарина до домашней игры с «Анахаймом». «Утки», недавно провернувшие обмен одного из лидеров обороны Сами Ватанена на форвардов Бландизи и Хенрика, изо всех сил пытались испортить боевой настрой российского снайпера, но сделать это не смогли. Артемий поучаствовал в трёх голевых атаках своей команды: дважды ассистировал Джошу Андерсону, который стал автором победной шайбы, и один раз забил сам.

Для Панарина этот матч стал вторым в сезоне, когда он смог набрать более двух результативных баллов: первый случился полтора месяца назад, и теперь болельщики вправе ждать от форварда такого же успешного продолжения. Тройка Панарин — Дюбуа — Андерсон отметилась восемью суммарными баллами, что принесло «Коламбусу» повторение клубного рекорда по количеству домашних побед подряд (5).

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Хет-трик от Грабнера

Даже без травмированного центра первого звенаМики Зибанеджада «рейнджеры» смогли очень неплохо сыграть с неуступчивой «Каролиной». Опытный Михаэль Грабнер оформил первый в карьере натуральный хет-трик и стал первым «рейнджером» за 7 лет, кто смог записать в свой актив такой «трюк со шляпой».

Голевое пиршество от «Оттавы» и «Айлендерс»