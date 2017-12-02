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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» уступил «Нью-Джерси», Варламов сделал 19 сейвов

«Нью-Джерси Дэвилз» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт (34-я минута) и Брайан Бойл (47). За «Колорадо» шайбу забросил Джей Ти Комфер (38).

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 13 минут 2 секунды, защитник Никита Задоров отыграл 21 минуту 41 секунду.

Это поражение стало для «Колорадо» третьим в последних четырёх матчах.

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