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11:56 (мск), источник: ТАСС

Панарин впервые забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче НХЛ за «Коламбус»

ТАСС, 2 декабря. «Коламбус» обыграл «Анахайм» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил шайбу, отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Брэндон Дубински (8-я минута), Панарин (31), Джош Андерсон (56) и Ник Фолиньо (60). У «Анахайма» отличились Кэм Фаулер (10) и Кевин Рой (23). Лучшим хоккеистом встречи был признан Андерсон, на счету которого гол и две результативные передачи, второй звездой стал Панарин, третьей — форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа (2 голевые передачи).

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Российский нападающий Панарин впервые в составе «Коламбуса», куда был обменян из «Чикаго» летом, забросил шайбу и отдал две результативные передачи в одной встрече, набрав три очка. Ранее он дважды набирал уже три очка за «Коламбус», отдавая по три голевые передачи. В матче против «Анахайма» Панарин сыграл 16 минут 46 секунд, успев нанести четыре броска, один из которых стал голевым, и заработать показатель полезности «+2». Всего на счету 26-летнего форварда теперь 19 очков (6 шайб + 13 передач) за 26 игр в сезоне-2017/18.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не принимал участия в матче.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 26 матчах. «Анахайм» идет на 13-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков после 26 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» в гостях встретится с «Вашингтоном», «Анахайм» также на выезде сыграет против «Нэшвилла».

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