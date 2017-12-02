Панарин впервые забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче НХЛ за «Коламбус»

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Брэндон Дубински (8-я минута), Панарин (31), Джош Андерсон (56) и Ник Фолиньо (60). У «Анахайма» отличились Кэм Фаулер (10) и Кевин Рой (23). Лучшим хоккеистом встречи был признан Андерсон, на счету которого гол и две результативные передачи, второй звездой стал Панарин, третьей — форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа (2 голевые передачи).

Российский нападающий Панарин впервые в составе «Коламбуса», куда был обменян из «Чикаго» летом, забросил шайбу и отдал две результативные передачи в одной встрече, набрав три очка. Ранее он дважды набирал уже три очка за «Коламбус», отдавая по три голевые передачи. В матче против «Анахайма» Панарин сыграл 16 минут 46 секунд, успев нанести четыре броска, один из которых стал голевым, и заработать показатель полезности «+2». Всего на счету 26-летнего форварда теперь 19 очков (6 шайб + 13 передач) за 26 игр в сезоне-2017/18.