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11:47 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Питтсбурга» Малкин отдал голевую передачу в первом матче НХЛ после травмы

ТАСС, 2 декабря. «Питтсбург» победил «Баффало» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Евгений Малкин, пропустивший четыре встречи из-за травмы, отдал результативную передачу.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Том Кюнхакль (4-я минута), Сидни Кросби (7), Джейк Гюнтцель (19) и Патрик Хорнквист (40). Лучшим игроком встречи был признан 22-летний канадский вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, отразивший все 34 броска по воротам. Второй звездой стал Кросби, третьей — Кюнхакль.

Малкин, пропустивший четыре матча из-за травмы нижней части тела, провел на площадке 15 минут 26 секунд, успев нанести один бросок и отдать голевую передачу, которая стала для него 15-й в сезоне. Всего на счету Малкина теперь 22 очка (7 шайб + 15 передач) в 23 играх регулярного чемпионата.

«Питтсбург» одержал 14-ю победу и поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 27 матчах. «Баффало» потерпел третье поражение подряд, клуб занимает последнее место в турнирной таблице Востока, имея в активе 16 очков после 26 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» также сыграет против «Баффало», но уже на своей площадке.

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину» со счетом 5:1. Хет-триком в составе «Рейнджерс» отметился Майкл Грабнер.

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