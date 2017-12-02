Нападающий «Питтсбурга» Малкин отдал голевую передачу в первом матче НХЛ после травмы

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Том Кюнхакль (4-я минута), Сидни Кросби (7), Джейк Гюнтцель (19) и Патрик Хорнквист (40). Лучшим игроком встречи был признан 22-летний канадский вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, отразивший все 34 броска по воротам. Второй звездой стал Кросби, третьей — Кюнхакль.

Малкин, пропустивший четыре матча из-за травмы нижней части тела, провел на площадке 15 минут 26 секунд, успев нанести один бросок и отдать голевую передачу, которая стала для него 15-й в сезоне. Всего на счету Малкина теперь 22 очка (7 шайб + 15 передач) в 23 играх регулярного чемпионата.

«Питтсбург» одержал 14-ю победу и поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 27 матчах. «Баффало» потерпел третье поражение подряд, клуб занимает последнее место в турнирной таблице Востока, имея в активе 16 очков после 26 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» также сыграет против «Баффало», но уже на своей площадке.