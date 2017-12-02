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00:04 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой ноября в НХЛ

ТАСС, 1 декабря. Американский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон признан первой звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре Маккинон забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач в 12 матчах. Американец стал первым хоккеистом «Колорадо», набравшим 20 очков за месяц, после канадца Мэтта Дюшена, который в ноябре 2015 отметился 11 шайбами и девятью передачами. Маккинон провел семь матчей, в которых набирал более одного очка. Также на его счету две победных шайбы в овертаймах в матчах против «Детройта» (4:3) и «Виннипега» (3:2).

Второй звездой месяца стал датский вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен. В ноябре Андерсен провел 13 матчей, в которых одержал 9 побед. Датчанин отстоял «на ноль» две игры подряд против «Нью-Джерси» (1:0) и против «Монреаля» (6:0). В среднем он пропускал 2,14 шайбы за игру, а в трех матчах месяца он отражал более 40 бросков.

Канадский нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн признан третьей звездой ноября. В 12 матчах он набрал 19 очков (7 шайб + 12 передач). В пяти играх он набирал более одного очка. В матче против «Ванкувера» (4:3) он принес победу «Сент-Луису» в овертайме.

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