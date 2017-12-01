Альфредссон, Блейк, Челиос и Лехтинен войдут в Зал славы IIHF в 2018 году

Альфредссон является олимпийским чемпионом 2006 года, серебряным призером Игр-2014, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. С 1995 по 2013 гг. выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава», в сезоне-2013/14 защищал цвета «Детройта». В общей сложности он провел в НХЛ 1246 матчей и набрал 1157 (444+713) очков.

Блейк выиграл золото Олимпийских игр в 2002 году, также он дважды становился победителем чемпионатов мира, один раз — серебряным призером турнира. Большую часть своей карьеры в НХЛ провел в «Лос-Анджелесе», однако свой единственный Кубок Стэнли завоевал в составе «Колорадо» в 2001 году.

Челиос на Олимпиаде 2002 года стал серебряным призером. Также в составе сборной США выиграл Кубок мира 1996 года. Является трехкратным обладателем Кубка Стэнли — в составе «Монреаля» (1986) и «Детройта» (2002, 2008).

Лехтинен трижды выигрывал бронзу Олимпийских игр, однажды стал серебряным призером соревнований. Также он является чемпионом мира, трехкратным серебряным призером турнира. В 1999 году в составе «Далласа» стал обладателем Кубка Стэнли. Он является единственным финским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли и чемпионат мира.