«Чикаго» в овертайме проиграл «Далласу»

Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Маттиас Янмарк-Нюлен (15-я и 61-я минуты), Радек Факса (18) и Реми Элие (35). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провел на площадке 19 минут. У хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (15), российский нападающий Артем Анисимов (22) и Патрик Кейн (45).

«Ванкувер» на выезде со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) обыграл «Нэшвилл». В составе «Кэнакс» голевой передачей на Брока Бозера отличился российский нападающий Николай Голдобин. Шведский нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин в этом матче преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ: он забросил шайбу и сделал две результативных передачи, таким образом, на его счету стало 1001 очко (376 шайб и 635 передач).