«Чикаго» в овертайме проиграл «Далласу»
МОСКВА, 1 дек —
МОСКВА, 1 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Маттиас
«Ванкувер» на выезде со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) обыграл «Нэшвилл». В составе «Кэнакс» голевой передачей на Брока Бозера отличился российский нападающий Николай Голдобин. Шведский нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин в этом матче преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ: он забросил шайбу и сделал две результативных передачи, таким образом, на его счету стало 1001 очко (376 шайб и 635 передач).
Результаты других встреч четверга:
«Детройт» — «Монреаль» — 3:6;.
«Калгари» — «Аризона» — 3:0;.
«Миннесота» — «Вегас» — 4:2;.
«Эдмонтон» — «Торонто» — 4:6.
|Чикаго Блэкхокс
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3:4 ОТ
(1:2, 1:1, 1:0)
|Даллас Старз
|Джоэль Кенневилль
|Кен Хичкок
|Кори Кроуфорд
|Бен Бишоп
|1-й период
|Джейми Бенн
|02:12
|Маттиас Янмарк
|05:17
|Маттиас Янмарк (Дж. Смит)
|14:46
|14:55
|Алекс Дебринкэт (Р. Хартман, К. Мерфи)
|Реми Эли
|16:41
|Радек Факса
|б
|17:20
|Реми Эли
|19:16
|2-й период
|21:02
|Артем Анисимов (П. Кейн, Н. Шмолц)
|Реми Эли (Р. Факса, Т. Питлик)
|34:04
|37:39
|Джонатан Тэйвз
|3-й период
|44:34
|Патрик Кейн (Н. Шмолц, Г. Форслинг)
|46:43
|Джонатан Тэйвз
|Йон Клингберг
|47:30
|Йон Клингберг
|47:30
|54:40
|Лэнс Бума
|Эса Линделл
|57:05
|Овертайм
|Маттиас Янмарк (Т. Сегин, Й. Клингберг)
|60:51
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|М. Янмарк (Даллас Старз), Р. Факса (Даллас Старз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)