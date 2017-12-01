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10:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Чикаго» в овертайме проиграл «Далласу»

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. «Чикаго» в овертайме уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Маттиас Янмарк-Нюлен (15-я и 61-я минуты), Радек Факса (18) и Реми Элие (35). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провел на площадке 19 минут. У хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (15), российский нападающий Артем Анисимов (22) и Патрик Кейн (45).

«Ванкувер» на выезде со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) обыграл «Нэшвилл». В составе «Кэнакс» голевой передачей на Брока Бозера отличился российский нападающий Николай Голдобин. Шведский нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин в этом матче преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ: он забросил шайбу и сделал две результативных передачи, таким образом, на его счету стало 1001 очко (376 шайб и 635 передач).

Результаты других встреч четверга:

«Детройт» — «Монреаль» — 3:6;.

«Калгари» — «Аризона» — 3:0;.

«Миннесота» — «Вегас» — 4:2;.

«Эдмонтон» — «Торонто» — 4:6.

Чикаго Блэкхокс 3:4 ОТ
(1:2, 1:1, 1:0)
Даллас Старз
1.12.2017, 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Кен Хичкок
Вратари
Кори Кроуфорд Бен Бишоп
1-й период
Джейми Бенн 02:12
Маттиас Янмарк 05:17
Маттиас Янмарк (Дж. Смит) 14:46
14:55 Алекс Дебринкэт (Р. Хартман, К. Мерфи)
Реми Эли 16:41
Радек Факса б 17:20
Реми Эли 19:16
2-й период
21:02 Артем Анисимов (П. Кейн, Н. Шмолц)
Реми Эли (Р. Факса, Т. Питлик) 34:04
37:39 Джонатан Тэйвз
3-й период
44:34 Патрик Кейн (Н. Шмолц, Г. Форслинг)
46:43 Джонатан Тэйвз
Йон Клингберг 47:30
Йон Клингберг 47:30
54:40 Лэнс Бума
Эса Линделл 57:05
Овертайм
Маттиас Янмарк (Т. Сегин, Й. Клингберг) 60:51
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Янмарк (Даллас Старз), Р. Факса (Даллас Старз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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