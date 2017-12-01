Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
МОСКВА, 1 дек —
МОСКВА, 1 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе столичной команды обе шайбы забросил россиянин Евгений Кузнецов (5-я, 22-я минуты), в случае с первым голом ему ассистировал его соотечественник Дмитрий Орлов. Кузнецов стал второй звездой матча. Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 22 минуты, результативными действиями не отметился.
У «Лос-Анджелеса» голы забили Мариан Габорик (12, 60), Джонни Бродзински (31), Юсси Йокинен (31) и Тайлер Тоффоли (60).
|Вашингтон Кэпиталз
|
2:5
(1:1, 1:2, 0:2)
|Лос-Анджелес Кингз
|Барри Тротц
|Джон Стивенс
|Брэден Холтби 58:37 (Б. Холтби 59:17-59:27, Б. Холтби 59:56)
|Джонатан Куик
|1-й период
|04:04
|Евгений Кузнецов (Дм. Орлов)
|Мариан Габорик (Т. Льюис, А. Кемпе)
|11:08
|2-й период
|21:23
|Евгений Кузнецов
|24:29
|Алек Мартинес
|27:00
|Джонни Бродзински (К. Макдермид)
|30:01
|Юсси Йокинен (Т. Льюис, К. Макдермид)
|30:10
|3-й период
|43:05
|Брукс Орпик
|Ник Дауд
|48:15
|Мариан Габорик
|п.в.
|59:17
|Тайлер Тоффоли (Т. Пирсон, Н. Шор)
|п.в.
|59:56
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Габорик (Лос-Анджелес Кингз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Т. Льюис (Лос-Анджелес Кингз)