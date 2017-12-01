Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе столичной команды обе шайбы забросил россиянин Евгений Кузнецов (5-я, 22-я минуты), в случае с первым голом ему ассистировал его соотечественник Дмитрий Орлов. Кузнецов стал второй звездой матча. Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 22 минуты, результативными действиями не отметился.