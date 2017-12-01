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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом».

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе столичной команды обе шайбы забросил россиянин Евгений Кузнецов (5-я, 22-я минуты), в случае с первым голом ему ассистировал его соотечественник Дмитрий Орлов. Кузнецов стал второй звездой матча. Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 22 минуты, результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Лос-Анджелеса» голы забили Мариан Габорик (12, 60), Джонни Бродзински (31), Юсси Йокинен (31) и Тайлер Тоффоли (60).

Вашингтон Кэпиталз 2:5
(1:1, 1:2, 0:2)
Лос-Анджелес Кингз
1.12.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Стивенс
Вратари
Брэден Холтби 58:37 (Б. Холтби 59:17-59:27, Б. Холтби 59:56) Джонатан Куик
1-й период
04:04 Евгений Кузнецов (Дм. Орлов)
Мариан Габорик (Т. Льюис, А. Кемпе) 11:08
2-й период
21:23 Евгений Кузнецов
24:29
Алек Мартинес 27:00
Джонни Бродзински (К. Макдермид) 30:01
Юсси Йокинен (Т. Льюис, К. Макдермид) 30:10
3-й период
43:05 Брукс Орпик
Ник Дауд 48:15
Мариан Габорик п.в. 59:17
Тайлер Тоффоли (Т. Пирсон, Н. Шор) п.в. 59:56
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Габорик (Лос-Анджелес Кингз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Т. Льюис (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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