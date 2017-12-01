Даниэль Седин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Источник: AP 2017

Даниэль Седин стал пятым шведом, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, он достиг данной отметки в 1251-й встрече. В январе 2017 года 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ набрал его брат — Хенрик Седин, которому потребовалось на это 1213 игр. Из шведских хоккеистов ранее подобного также добивались Матс Сундин — 1349 очков (564 гола + 785 передач), Даниэль Альфредссон — 1157 (444+713) и Никлас Лидстрем — 1142 (264+878).

37-летний Даниэль Седин стал 87-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 12 января 2017 года 84-м хоккеистом с 1000 баллами в активе стал российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 45-летний чех Яромир Ягр (1920 очков в 1725 матчах), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G7E8UsyISTc?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниэль, который на 6 минут младше брата-близнеца Хенрика, стал вторым игроком в истории «Ванкувера» после брата, набравшим 1000 результативных баллов. Кроме того, Даниэль — 19-й хоккеист, достигший данной отметки в составе одного клуба. Седины стали первыми братьями, набравшими более 1000 очков каждый. В составе сборной Швеции братья Седины становились олимпийскими чемпионами (2006), чемпионами мира (2013), Даниэль Седин также стал серебряным призером Олимпиады 2014 года в Сочи, за сборную страны они выступали почти 20 лет.

Даниэль Седин был задрафтован «Ванкувером» в 1999 году под общим вторым номером (Хенрик — под третьим). За 18 лет карьеры в НХЛ Даниэль становился обладателем «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате — 104 очка в сезоне-2010/11) и «Тед Линдсей Трофи» (приз, ежегодно вручаемый самому выдающемуся игроку по итогам голосования хоккеистов). В 2011 году он был признан лучшим хоккеистом Швеции, а в паре с братом их признали лучшими спортсменами страны.