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18:12 (мск), источник: Прессбол

Фальковский с Харой, Кульбаков с рекордом — как идут дела у белорусов за океаном

У кого-то неплохо, у других — не слишком хорошо.

ИВАН КУЛЬБАКОВ
«Куад Сити Мэллардс» (ECHL). 13 матчей, 90,8% отраженных бросков, 3.39 пропущенной шайбы за игру, 403 сэйва.

Гомельчанин летом подписал контракт с фармом «Коламбуса» «Кливлендом», продуктивно поработал в тренинг-кэмпе «синекурточников», сыграл период в одном выставочном матче, а затем отправился в стан «Монстров». Но в АХЛ Ивана оставлять не стали — белоруса отправили в аренду в ECHL. Да, ту самую лигу, в которой в минувшем сезоне феерил другой белорус из этого списка — Степан Фальковский. И наш вратарь уже оставил в этой третьей по статусу заокеанской лиге заметный след.

В конце октября Кульбаков заставил о себе говорить после спаренных матчей с «Айдахо». В первом Иван совершил… 57 сэйвов, побив рекорд клуба, а на следующий день кипер отразил еще 46 бросков. И, что важнее всего, в этих поединках «Мэллардс» взяли верх.

«Я никогда не видел такой великолепной игры. Если ты играешь на таком уровне два вечера подряд, то ты хоккеист элитного уровня. Он максимально готов не только физически, но и ментально. Это просто потрясающее выступление», — отметил постфактум защитник «Мэллардс» Кайл Бигос.

Райан Руперт атакует Ивана Кульбакова и получает матч-штраф. Фото: qconline.com | Источник: Прессбол



Во многом благодаря этому яркому отрезку Кульбаков сумел выиграть конкуренцию у Сиджея Мотта, который в минувшем сезоне участвовал в Матче всех звезд ECHL. Правда, белорусский Иван все же не всесилен. «Мэллардс» — команда с, мягко говоря, не самой сильной обороной. «Куад Сити» ныне идет лишь на предпоследнем месте в своем дивизионе с 15 очками в активе. А у Кульбакова второе место среди всех голкиперов лиги по броскам в сторону его ворот. Хочется верить, что труды молодого белоруса в следующем году заметят где-нибудь там, «наверху» — например, в его АХЛовском «Кливленде». Главное, что у парня есть цель — стать первым белорусским вратарем в НХЛ.

Источник: Прессбол

СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ
«Онтарио Рейн» (АХЛ). 10 матчей, 3 (1+2) очка, «+1».

20-летний защитник летом расстался с системой «Калгари», но недолго оставался без работы. Фальковского подписал «Лос-Анджелес». Степан побывал в предсезонном лагере «Кингз», а затем отправился привыкать к взрослому хоккею в АХЛ. Эта адаптация проходила довольно болезненно. Белорус через раз попадал в заявку «Рейн», а когда попадал, то результативными баллами себя не радовал. Первое очко гренадер набрал лишь 11 ноября. Первой шайбы пришлось ждать еще дольше. Но все же дождались: 24 ноября в игре с «Сан-Хосе» Фальковский стал автором победного для своей команды гола и был признан второй звездой матча. А в следующем поединке Степан добыл и третий балл в АХЛ.

Наверное, мы ожидали большего от защитника-снайпера ECHL прошлого сезона. Но в АХЛ, как известно, совсем иной уровень. Последние матчи Фальковского внушают нам сдержанный оптимизм: Степан постепенно осваивается во второй по силе лиге Северной Америки. Время у него есть, да и множество людей, с кого можно взять пример, тоже перед глазами. Вот, хотя бы легендарный Хара.

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МАКСИМ СУШКО
«Оуэн Саунд» (OHL). 23 матча, 21 (12+9) очко, «+7».

Единственный белорус, который был выбран на драфте НХЛ-2017, решил еще на сезон остаться в Канадской хоккейной лиге. Еще перед драфтом скауты оценивали белоруса так: «Максим Сушко — динамичный, нацеленный на атаку вингер с хорошими физическими данными и впечатляющей скоростью. Игрок, который быстро анализирует варианты и принимает правильные решения с шайбой, Сушко отлично действует при игре в большинстве. Он обладает мощным броском, после быстрого движения клюшки шайба достигает впечатляющей скорости. Сушко может быть как бомбардиром, так и плеймейкером. Он постоянно ищет шайбу, навязывает борьбу. В то же время Сушко в настоящий момент, безусловно, далек от “готового” игрока».

Превращаться в «готового» игрока Сушко продолжает в уже привычном ему «Оуэн Саунде». И получается неплохо. После 23 матчей он четвертый снайпер команды и пятый бомбардир. Кроме того, Максим идет быстрее своего же графика набора очков образца прошлого сезона (32 балла в 54 играх). Можно сказать, что у одной из главных надежд белорусского хоккея все идет по плану. Конечно же, ждем Максима на молодежном «мире» в Баффало.

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НАШИ В АХЛ

Олег Евенко («Стоктон», 4 матча, 0 очков, «-1», 9 минут штрафа)

Еще один белорусский гигант в этом сезоне появляется на льду редко. Очков Евенко не набирал, но зато привычно для себя успел поучаствовать в драке. На сей раз от Олега досталось Скотту Сабурину из «Сан-Диего».

Кирилл Готовец («Манитоба», 15 матчей, 1 (0+1) очко, «-1», 10 минут штрафа)

Экс-защитник минского «Динамо» в заявку фарма «Виннипега» попадает чаще. Но 1 очко в 15 матчах — не тот результат, на который рассчитывают тренеры команды. Да и сам Кирилл, возвращаясь за океан, наверняка думал о несколько иной доле.

НАШИ В ДРУГИХ ЛИГАХ

WHL

Владислав Еременко (защитник «Калгари Хитмэн», 25 матчей, 21 (6+15) очко, «+3»)

Еременко — третий бомбардир и второй ассистент команды. Кроме того, у белоруса третий показатель полезности в «Хитмэн».

Игорь Мартынов (форвард «Виктория Роялз», 28 матчей, 17 (9+8) очков, «+5»)

Игорь занимает седьмое место в списке лучших снайперов клуба.

Владислав Михальчук (форвард «Принс Джордж», 24 матча, 16 (7+9) очков, «-6»)

Владислав — пятый снайпер и пятый бомбардир команды в этом сезоне.

Павел Ажгирей (форвард «Принс Джордж», 9 матчей, 1 очко, «-2»)

Ажгирей уже успел побывать на драфте отказов в «Эверетт». Белоруса забрал «Принс Джордж», но Павел результативностью новый клуб пока не порадовал.

Сергей Сапего (защитник «Принс Альберт», 22 матча, 9 (1+8) очков, «-3»)

Сапего тоже поиграл в этом сезоне в составе двух команд. Начинал защитник в «Трай Сити», но после трех игр он перешел в «Принс Альберт».

Андрей Павленко (форвард «Эдмонтон Оил Кингз», 20 матчей, 4 (3+1) очка, «-8»)

USHL

Илья Сушко (защитник «Седар Рэпидс», 12 матчей, 2 (0+2) очка, «-2»).

Фальковский с Харой, Кульбаков с рекордом — как идут дела у белорусов за океаном
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