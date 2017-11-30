Михаил Сергачев: Что мне даст «Колдер трофи»? Главное — Кубок Стэнли для «Тампы»
Российский защитник «Лайтнинг» дал интервью корреспонденту «СЭ» после поражения «Тампы» от «Бостона» (2:3).
Российский защитник «Лайтнинг» дал интервью корреспонденту «СЭ» после поражения «Тампы» от «Бостона» (2:3).
Артем ВЕНЕВЦЕВ
из Бостона
Перед стартом сезона шансы 19-летнего россиянина закрепиться в основе «Тампы» оценивались как «50 на 50». Однако сверхрезультативная игра Сергачева, который на данный момент набрал 17 (6+11) очков в 25 матчах, не оставила менеджменту «Лайтнинг» выбора: Михаил твердо занял место во второй паре обороны с шведом Антоном Строльманом.
— Начали матч против «Бостона» слабо, — начал разговор с корреспондентом «СЭ» Сергачев. — Действовали небыстро, не в нашем стиле. Слишком поздно стали играть в наш хоккей, потому и уступили. Слишком много шансов дали «Брюинз» в первых двух периодах, когда они закрывали «Тампу» в нашей зоне.
— Как оцените начало сезона?
— Пока нормально, результат хороший — команда много побеждает. Стараюсь учиться и развиваться каждый день.
— За статистикой своей следите?
— Особо статистика не волнует, главное — чтобы команда выигрывала.
— Как относитесь к тому, что вы попали в семерку главных претендентов на «Колдер Трофи» по мнению экспертов НХЛ?
— Это тоже неважно для меня. Признают тебя лучшим новичком — и что это даст? Самое главное — Кубок Стэнли, и мы к нему стремимся.
— Какие у «Тампы» шансы на трофей?
— Пока об этом нельзя говорить — до
— Что случилось в эпизоде с вашим удалением во втором периоде?
— Соперник просто ударил меня клюшкой, а я ударил в ответ. Его тоже наказали. На самом деле, это все — эмоции.
— Довольны своим временем на льду?
— Само собой, хочется играть больше. На данный момент, я доволен тем, что получаю. Когда буду проводить 20 минут, буду стремиться к 25, а дальше — к 30. Я хочу появляться на льду как можно чаще, но я доверяю нашим тренерам.
— Помогает обилие русских хоккеистов в «Тампе» и раньше в «Монреале»?
— Конечно, парни в организации уже давно знают, как работает система и все ее подводные камни.
— На улицах Тампы уже узнают?
— Бывает, что узнают, ведь город маленький и там любят хоккей, на каждую игру по 20 тысяч приходят. Я в принципе уже освоился.
|Бостон Брюинз
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3:2
(2:0, 1:1, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Брюс Кэссиди
|Джон Купер
|Туукка Раск
|Андрей Василевский 58:37
|1-й период
|Крис Куниц
|04:01
|04:24
|Брэд Маршан
|07:27
|Чарли Макэвой (Д. Пастрняк, Б. Маршан)
|17:13
|Райли Нэш (Д. Хейнен, Б. Маршан)
|2-й период
|22:26
|Фрэнк Ватрано
|22:26
|Фрэнк Ватрано
|Седрик Пакетт
|22:26
|Седрик Пакетт
|22:26
|24:22
|Брэд Маршан
|Михаил Сергачев
|24:22
|25:59
|Тори Краг (Ч. Макэвой, Р. Спунер)
|Андрей Шустр (Б. Коберн, К. Куниц)
|30:53
|Дэн Джирарди
|33:25
|3-й период
|40:46
|Брэндон Карло
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев)
|42:10
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Ч. Макэвой (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)