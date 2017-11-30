Михаил Сергачев: Что мне даст «Колдер трофи»? Главное — Кубок Стэнли для «Тампы»

Источник: Спорт-Экспресс

Артем ВЕНЕВЦЕВ

из Бостона

Перед стартом сезона шансы 19-летнего россиянина закрепиться в основе «Тампы» оценивались как «50 на 50». Однако сверхрезультативная игра Сергачева, который на данный момент набрал 17 (6+11) очков в 25 матчах, не оставила менеджменту «Лайтнинг» выбора: Михаил твердо занял место во второй паре обороны с шведом Антоном Строльманом.

— Начали матч против «Бостона» слабо, — начал разговор с корреспондентом «СЭ» Сергачев. — Действовали небыстро, не в нашем стиле. Слишком поздно стали играть в наш хоккей, потому и уступили. Слишком много шансов дали «Брюинз» в первых двух периодах, когда они закрывали «Тампу» в нашей зоне.

— Как оцените начало сезона?

— Пока нормально, результат хороший — команда много побеждает. Стараюсь учиться и развиваться каждый день.

— За статистикой своей следите?

— Особо статистика не волнует, главное — чтобы команда выигрывала.

— Как относитесь к тому, что вы попали в семерку главных претендентов на «Колдер Трофи» по мнению экспертов НХЛ?

— Это тоже неважно для меня. Признают тебя лучшим новичком — и что это даст? Самое главное — Кубок Стэнли, и мы к нему стремимся.

— Какие у «Тампы» шансы на трофей?

— Пока об этом нельзя говорить — до плей-офф больше 50 игр. В прошлом году у «Чикаго» была хорошая команда, но она проиграла серию «Нэшвиллу» 0−4.

— Что случилось в эпизоде с вашим удалением во втором периоде?

— Соперник просто ударил меня клюшкой, а я ударил в ответ. Его тоже наказали. На самом деле, это все — эмоции.

— Довольны своим временем на льду?

— Само собой, хочется играть больше. На данный момент, я доволен тем, что получаю. Когда буду проводить 20 минут, буду стремиться к 25, а дальше — к 30. Я хочу появляться на льду как можно чаще, но я доверяю нашим тренерам.

— Помогает обилие русских хоккеистов в «Тампе» и раньше в «Монреале»?

— Конечно, парни в организации уже давно знают, как работает система и все ее подводные камни.

— На улицах Тампы уже узнают?