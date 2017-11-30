Шайба Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»

Встреча, состоявшаяся в Денвере в среду, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Керфут (14), Задоров (52) и Нэтан Маккиннон (61). У гостей голы забили Джош Моррисси (9) и Брайан Литтл (45). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок по своим воротам.