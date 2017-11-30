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09:34 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. «Колорадо» нанес поражение «Виннипегу» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Денвере в среду, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Керфут (14), Задоров (52) и Нэтан Маккиннон (61). У гостей голы забили Джош Моррисси (9) и Брайан Литтл (45). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Анахайм» на чужом льду взял верх над «Сент-Луисом» — 3:2.

Колорадо Эвеланш 3:2 ОТ
(1:1, 0:0, 1:1)
Виннипег Джетс
30.11.2017, 05:30 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Пол Морис
Вратари
Семен Варламов 59:45 (Сем. Варламов 60:00) Коннор Хеллебайк
1-й период
02:05 Доминик Тонинато
Джош Моррисси (М. Шайфли, Б. Танев) 08:43
Кайл Коннор 12:08
13:23 Александр Керфут (Дж.Ти. Комфер, Н. Маккиннон)
Марк Шайфли 13:52
2-й период
29:36 Блэйк Комо
Тайлер Майерс 29:36
30:29 Эрик Джонсон
31:40
38:47 Тайсон Жост
3-й период
43:00 Мэтью Нието
Бен Чиаро 43:00
Брайан Литтл (Д. Бафлин, Н. Элерс) 44:08
Джейкоб Трауба 45:18
49:51 Марк Барберио
51:57 Никита Задоров (Б. Комо, Г. Бурк)
59:52
Овертайм
60:59 Натан Маккиннон (А. Керфут, Т. Бэрри)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Керфут (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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