Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Шайба Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Денвере в среду, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Александр Керфут (14), Задоров (52) и Нэтан Маккиннон (61). У гостей голы забили Джош Моррисси (9) и Брайан Литтл (45). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок по своим воротам.
В другом матче дня «Анахайм» на чужом льду взял верх над «Сент-Луисом» — 3:2.
|Колорадо Эвеланш
|
3:2 ОТ
(1:1, 0:0, 1:1)
|Виннипег Джетс
|Джаред Беднар
|Пол Морис
|Семен Варламов 59:45 (Сем. Варламов 60:00)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|02:05
|Доминик Тонинато
|Джош Моррисси (М. Шайфли, Б. Танев)
|08:43
|Кайл Коннор
|12:08
|13:23
|Александр Керфут (Дж.Ти. Комфер, Н. Маккиннон)
|Марк Шайфли
|13:52
|2-й период
|29:36
|Блэйк Комо
|Тайлер Майерс
|29:36
|30:29
|Эрик Джонсон
|31:40
|38:47
|Тайсон Жост
|3-й период
|43:00
|Мэтью Нието
|Бен Чиаро
|43:00
|Брайан Литтл (Д. Бафлин, Н. Элерс)
|44:08
|Джейкоб Трауба
|45:18
|49:51
|Марк Барберио
|51:57
|Никита Задоров (Б. Комо, Г. Бурк)
|59:52
|Овертайм
|60:59
|Натан Маккиннон (А. Керфут, Т. Бэрри)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|А. Керфут (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)