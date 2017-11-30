Передачи Кучерова и Сергачева не спасли «Тампу Бэй» от поражения от «Бостона»

Встреча, состоявшаяся в среду в Бостоне, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Чарли Макэвой (8-я минута), Райли Нэш (18) и Тори Круг (26). У гостей отличились Андрей Шустр (31) и Стивен Стэмкос (43), которому ассистировали Кучеров и Сергачев.