Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Передачи Кучерова и Сергачева не спасли «Тампу Бэй» от поражения от «Бостона»
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Встреча, состоявшаяся в среду в Бостоне, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Чарли Макэвой (8-я минута), Райли Нэш (18) и Тори Круг (26). У гостей отличились Андрей Шустр (31) и Стивен Стэмкос (43), которому ассистировали Кучеров и Сергачев.
В другом матче дня «Монреаль» на своем льду нанес поражение «Оттаве» — 2:1.
|Бостон Брюинз
|
3:2
(2:0, 1:1, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Брюс Кэссиди
|Джон Купер
|Туукка Раск
|Андрей Василевский 58:37
|1-й период
|Крис Куниц
|04:01
|04:24
|Брэд Маршан
|07:27
|Чарли Макэвой (Д. Пастрняк, Б. Маршан)
|17:13
|Райли Нэш (Д. Хейнен, Б. Маршан)
|2-й период
|22:26
|Фрэнк Ватрано
|22:26
|Фрэнк Ватрано
|Седрик Пакетт
|22:26
|Седрик Пакетт
|22:26
|24:22
|Брэд Маршан
|Михаил Сергачев
|24:22
|25:59
|Тори Краг (Ч. Макэвой, Р. Спунер)
|Андрей Шустр (Б. Коберн, К. Куниц)
|30:53
|Дэн Джирарди
|33:25
|3-й период
|40:46
|Брэндон Карло
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев)
|42:10
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Ч. Макэвой (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)