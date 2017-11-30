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08:52 (мск), источник: Р-Спорт

Передачи Кучерова и Сергачева не спасли «Тампу Бэй» от поражения от «Бостона»

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Два очка российских хоккеистов Никиты Кучерова и Михаила Сергачева не спасли «Тампу Бэй» от поражения от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в среду в Бостоне, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Чарли Макэвой (8-я минута), Райли Нэш (18) и Тори Круг (26). У гостей отличились Андрей Шустр (31) и Стивен Стэмкос (43), которому ассистировали Кучеров и Сергачев.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Монреаль» на своем льду нанес поражение «Оттаве» — 2:1.

Бостон Брюинз 3:2
(2:0, 1:1, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
30.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джон Купер
Вратари
Туукка Раск Андрей Василевский 58:37
1-й период
Крис Куниц 04:01
04:24 Брэд Маршан
07:27 Чарли Макэвой (Д. Пастрняк, Б. Маршан)
17:13 Райли Нэш (Д. Хейнен, Б. Маршан)
2-й период
22:26 Фрэнк Ватрано
22:26 Фрэнк Ватрано
Седрик Пакетт 22:26
Седрик Пакетт 22:26
24:22 Брэд Маршан
Михаил Сергачев 24:22
25:59 Тори Краг (Ч. Макэвой, Р. Спунер)
Андрей Шустр (Б. Коберн, К. Куниц) 30:53
Дэн Джирарди 33:25
3-й период
40:46 Брэндон Карло
Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев) 42:10
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ч. Макэвой (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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