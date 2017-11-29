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20:40 (мск), источник: Советский спорт

Никита Зайцев: Пока нет капитана у «Торонто». И это правильно

Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Мэйпл Лифс» (1:4) пообщался с защитником Никитой Зайцевым, лидером НХЛ по блокам.

Источник: AP 2017

СОШНИКОВ В ЗАПАСЕ

«Торонто» продолжает восхождение к первому месту в Восточной конференции. Сейчас в гостях в уверенной манере был обыгран «Калгари». Зачастую команда слабо проводит первый домашний матч после затяжного выезда. «Огоньки» были в отъезде 12 дней во время довольно успешного турне, набрав семь очков в шести играх (3−2−1).

Однако исход этой встречи не вызывал сомнений. «Кленовые Листья» играли быстрее, напористее, с задором, и свежестью, присущей молодым хоккеистам. Сказывается влияние тренера Майка Бэбкока. «Торонто» обретает сходство с лучшими образцами его прошлых команд — «Анахайма» и «Детройта», когда те были на подходе к самым крутым вершинам.

Примерно половина зрителей пришли в цветах «Торонто» и зачастую заглушали болельщиков хозяев. Это нормальная ситуация при каждом выезде «Мэйпл Лифс» на запад Канады. То же самое происходит, когда приезжает «Монреаль».

А еще «Торонто» сопровождает целая толпа журналистов всех мастей. Защитник Морган Райли был выведен им на растерзание в коридоре подтрибунного помещения. В раздевалке всем желающим не хватило бы места.

Лео Комаров, один из ассистентов пока не существующего в команде капитана, провел матч на фирменном энергозатратном-силовом уровне. Никита Сошников остался в запасе, а вот его тезка Зайцев выдал очередной сильнейший матч.

Российский защитник провел на льду 23:37 минуты в первой паре с Джейком Гардинером, опередил всех участников встречи и по этому показателю, и по количеству смен (35). Лидер НХЛ по блокированным броскам также отметился победным голом. Хаймэн и Мэттьюз отжали шайбу у капитана «Калгари» Марка Джиордано и вывели Зайцева на убойную позицию с приличным запасом времени на принятие решения. Шайба попала прямо в домик вратарю Майку Смиту…

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ

Изучать статистику блокированных бросков — занятное дело. Мало кто обращает на это внимание: это ведь не голы или передачи. Но люди-магниты, к которым липнут шайбы — хоккеисты самоотверженные и хладнокровные. А их тело после убойных щелчков соперников часто лиловое от синяков. Загляните в раздевалку после матча, сами увидите.

На официальном сайте НХЛ по-настоящему начали считать блоки после большого локаута. Так вот, пять лет подряд среди россиян лидировал Антон Волченков, стабильно входя в десятку лучших по блокам в НХЛ. Ну, а 10 лет назад он вообще занял первое место по этому показателю.

Затем три сезона был провал, и потом настало время Андрея Маркова — он лидировал три сезона. Пока не пришли молодые — Иван Проворов и теперь вот Никита Зайцев. Быть первым в НХЛ по блокам — это очень круто. При этом россиянин умудрился в 26 матчах набрать 10 (4+6) очков при полезности «+11» и 51 силовом приеме. Вот почему тренер Майк Бэбкок о Зайцеве говорит: «В обороне “Торонто” он — наше все».

И передаем привет Дону Черри, который сказал о Никите в прошлом сезоне: мол, как могут давать семилетний контракт со средней зарплатой $4,5 млн игроку, который имеет полезность «-22»?

Вот так и могут, мистер Черри.

ЗАЙЦЕВ: У НАС ВСЯ КОМАНДА — ЛИДЕРЫ

После матча корреспондент «Советского спорта» задал Зайцеву несколько вопросов. Хотя Никита не был особо расположен к беседе. Рассказывают, что он снес все иконки соцсетей на своем телефоне, перестал заходить на новостные сайты и что-то читать. Концентрация на хоккее запредельная. Зайцева можно было бы даже назвать аскетом, живущим в келье. Но свободное время он посвящает семье. Изредка звонит своему агенту, чтобы узнать новости за неделю, не совсем уж отрываться от информационного потока.

— Как я забил победный гол? Просто бросил и попал, — лаконично ответил Никита. — Почему получилась пауза? Я просто шайбу обрабатывал, она скакала. А когда ее положил и накрыл, то бросил сразу.

— Это ваш второй сезон при Бэбкоке. Как работать с великим человеком?

— Я не хочу что-то говорить о тренере. Зачем? Но мне очень нравится играть под его руководством.

— Сейчас в «Торонто» нет официального капитана, только три ассистента. Это правильно?

— Я считаю, что да. Тренер ищет лидера. И мне кажется, пока не может найти явного человека. У нас вся команда — лидеры.

— Радует, что вы получили больше всего игрового времени среди хоккеистов двух команд?

— Да это по ситуации. Когда большинства много, я играю поменьше. На этот раз мы удалялись чаще, я выходил в меньшинстве. Кажется, три удаления. Вот и собрал время.

— Вы смотрели финал в канадской лиге по амфуту? «Торонто» победил «Калгари».

— Я — точно не смотрел. И думаю, у нас в команде никто это толком не видел. Но я бы не стал делать выводы, что «Калгари» очень трудно победить «Торонто» в любом виде спорта. Тут нет закономерности. Просто звезды не так сошлись.

Калгари Флэймз 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Торонто Мэйпл Ливз
29.11.2017, 05:00 Зрители: 19289 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Майк Бэбкок
Вратари
Майк Смит 57:33 (Майк Смит 59:59) Фредерик Андерсен
1-й период
Рон Хэйнси 11:07
14:49
Роман Полак 18:36
2-й период
Никита Зайцев (З. Хаймэн, О. Мэттьюс) 32:36
36:00 Микаэль Баклунд
Морган Райлли 37:08
Патрик Марло 39:42
3-й период
Назем Кадри (В. Нюландер) 41:54
45:29 Майкл Стоун (С. Беннетт, Т. Брауэр)
Леонид Комаров п.в. 59:59
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Майк Смит (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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