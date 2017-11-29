Никита Зайцев: Пока нет капитана у «Торонто». И это правильно
Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Мэйпл Лифс» (1:4) пообщался с защитником Никитой Зайцевым, лидером НХЛ по блокам.
Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Мэйпл Лифс» (1:4) пообщался с защитником Никитой Зайцевым, лидером НХЛ по блокам.
СОШНИКОВ В ЗАПАСЕ
«Торонто» продолжает восхождение к первому месту в Восточной конференции. Сейчас в гостях в уверенной манере был обыгран «Калгари». Зачастую команда слабо проводит первый домашний матч после затяжного выезда. «Огоньки» были в отъезде 12 дней во время довольно успешного турне, набрав семь очков в шести играх (3−2−1).
Однако исход этой встречи не вызывал сомнений. «Кленовые Листья» играли быстрее, напористее, с задором, и свежестью, присущей молодым хоккеистам. Сказывается влияние тренера Майка Бэбкока. «Торонто» обретает сходство с лучшими образцами его прошлых команд — «Анахайма» и «Детройта», когда те были на подходе к самым крутым вершинам.
Примерно половина зрителей пришли в цветах «Торонто» и зачастую заглушали болельщиков хозяев. Это нормальная ситуация при каждом выезде «Мэйпл Лифс» на запад Канады. То же самое происходит, когда приезжает «Монреаль».
А еще «Торонто» сопровождает целая толпа журналистов всех мастей. Защитник Морган Райли был выведен им на растерзание в коридоре подтрибунного помещения. В раздевалке всем желающим не хватило бы места.
Лео Комаров, один из ассистентов пока не существующего в команде капитана, провел матч на фирменном
Российский защитник провел на льду 23:37 минуты в первой паре с Джейком Гардинером, опередил всех участников встречи и по этому показателю, и по количеству смен (35). Лидер НХЛ по блокированным броскам также отметился победным голом. Хаймэн и Мэттьюз отжали шайбу у капитана «Калгари» Марка Джиордано и вывели Зайцева на убойную позицию с приличным запасом времени на принятие решения. Шайба попала прямо в домик вратарю Майку Смиту…
Изучать статистику блокированных бросков — занятное дело. Мало кто обращает на это внимание: это ведь не голы или передачи. Но
На официальном сайте НХЛ
Затем три сезона был провал, и потом настало время Андрея Маркова — он лидировал три сезона. Пока не пришли молодые — Иван Проворов и теперь вот Никита Зайцев. Быть первым в НХЛ по блокам — это очень круто. При этом россиянин умудрился в 26 матчах набрать 10 (4+6) очков при полезности «+11» и 51 силовом приеме. Вот почему тренер Майк Бэбкок о Зайцеве говорит: «В обороне “Торонто” он — наше все».
И передаем привет Дону Черри, который сказал о Никите в прошлом сезоне: мол, как могут давать семилетний контракт со средней зарплатой $4,5 млн игроку, который имеет полезность «-22»?
Вот так и могут, мистер Черри.
ЗАЙЦЕВ: У НАС ВСЯ КОМАНДА — ЛИДЕРЫ
После матча корреспондент «Советского спорта» задал Зайцеву несколько вопросов. Хотя Никита не был особо расположен к беседе. Рассказывают, что он снес все иконки соцсетей на своем телефоне, перестал заходить на новостные сайты и
— Как я забил победный гол? Просто бросил и попал, — лаконично ответил Никита. — Почему получилась пауза? Я просто шайбу обрабатывал, она скакала. А когда ее положил и накрыл, то бросил сразу.
— Это ваш второй сезон при Бэбкоке. Как работать с великим человеком?
— Я не хочу
— Сейчас в «Торонто» нет официального капитана, только три ассистента. Это правильно?
— Я считаю, что да. Тренер ищет лидера. И мне кажется, пока не может найти явного человека. У нас вся команда — лидеры.
— Радует, что вы получили больше всего игрового времени среди хоккеистов двух команд?
— Да это по ситуации. Когда большинства много, я играю поменьше. На этот раз мы удалялись чаще, я выходил в меньшинстве. Кажется, три удаления. Вот и собрал время.
— Вы смотрели финал в канадской лиге по амфуту? «Торонто» победил «Калгари».
— Я — точно не смотрел. И думаю, у нас в команде никто это толком не видел. Но я бы не стал делать выводы, что «Калгари» очень трудно победить «Торонто» в любом виде спорта. Тут нет закономерности. Просто звезды не так сошлись.
|Калгари Флэймз
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1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Глен Гулутзан
|Майк Бэбкок
|Майк Смит 57:33 (Майк Смит 59:59)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Рон Хэйнси
|11:07
|14:49
|Роман Полак
|18:36
|2-й период
|Никита Зайцев (З. Хаймэн, О. Мэттьюс)
|32:36
|36:00
|Микаэль Баклунд
|Морган Райлли
|37:08
|Патрик Марло
|39:42
|3-й период
|Назем Кадри (В. Нюландер)
|41:54
|45:29
|Майкл Стоун (С. Беннетт, Т. Брауэр)
|Леонид Комаров
|п.в.
|59:59
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Майк Смит (Калгари Флэймз)