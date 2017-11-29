«Сухая» коррида Василевского

Источник: Газета.Ру

«Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2.

Не самая яркая игра «Тампы» после двух поражений подряд не помешала команде Джона Купера переиграть одного из главных аутсайдеров лиги «Баффало». «Сэйбрз» потерпели девятое поражение в последних десяти матчах и впервые с октября 2014 года не смогли забросить ни одной шайбы в двух играх подряд.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 29.11.2017, 3:00 Баффало Сэйбрз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 2

Впрочем, если говорить о непосредственно показанном хоккее, то «клинки» ничуть не уступали здорово идущим в этом сезоне гостям. На протяжении двух периодов хоккей был абсолютно равным, а в третьем «Баффало» перебросал соперника (13−7).

Все усилия «Сэйбрз» разбились в этой игре о надежные действия на последнем рубеже молодого российского голкипера «молнии» Андрея Василевского, одержавшего свою 16-ю общую и вторую «сухую» победу в сезоне.

Василевский в текущем чемпионате отражает рекордные для себя 93,3% бросков и пропускает в среднем 1,21 шайбы за матч, внушая уверенность партнерам по команде.

«Василевский играет просто замечательно в конце прошлого и начале нынешнего сезона, проявляя себя одним из лучших вратарей НХЛ. Наличие его за нашими спинами очень сильно помогает команде», — сказал после матча с «Баффало» защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.

Победу команде Джона Купера, помимо игры ее российского вратаря, принесли два точных броска, правда, в обоих случаях в дело вмешались рикошеты от клюшек хоккеистов «Баффало».

Открыл счет в матче в конце первого периода в большинстве российский защитник Михаил Сергачев, завершивший комбинацию с участием Ондржея Палата и Тайлера Джонсона. Для новичка этот гол стал уже шестым в сезоне.

Во втором периоде отличился другой защитник — Дэн Джирарди, отметившийся впервые в чемпионате. Его вывели на результативный бросок российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников.

Интересно, что «Баффало» выиграл всего пять из 14-ти матчей сезона, в которых перебрасывал соперника (34−26 в отчетной встрече).

Василевский был признан первой звездой поединка, а Сергачев — второй.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 29.11.2017, 3:00 Нью-Йорк Рейнджерс 4 Флорида Пантерз 5

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 4:5.

Пять из шести последних матчей между «Рейнджерс» и «Флоридой» завершались с разрывом в одну шайбу, что позволяло ожидать от противостояния «Мэдисон Сквер Гарден» настоящего спектакля.

При этом хозяева были фаворитами не только из-за турнирного положения, но и потому что выигрывали в четырех встречах кряду, а на своем стадионе — и вовсе в восьми.

На этот раз все, правда, пошло не так с самого начала, и когда к исходу 16-й минуты игры Александр Барков, Джейми Макгинн и Майкл Хэйли трижды пробили вышедшего в старте 13-й раз подряд Хенрика Лундквиста, отразивший только три броска шведский ветеран уступил место в воротах Ондржею Павелецу.

Замена сработала, и во втором периоде «Рейнджерс» начали отыгрываться. Сначала команды обменялись шайбами Джей Ти Миллера и Джонатана Юбердо, но после этого солировала первая тройка хозяев.

В ней отсутствовал швед Мика Зибанежад, которого из-за травмы «верхней части тела» решено было оставить вне заявки уже после утренней раскатки. Переместившийся в звено к Крису Крайдеру и Павлу Бучневичу Давид Деарне сделал все, чтобы отсутствие Зибанежада осталось незамеченным.

Сформированная в этом матче ударная тройка нью-йоркцев на стыке второго и третьего периода организовала три шайбы подряд, причем в каждой из них поучаствовали все форварды.

В итоге Бучневич забросил сам и дважды ассистировал партнерам, доведя свой лицевой счет до 20 (9+11) очков, Крайдер набрал 2+1, а Деарне сделал три ассиста.

Правда, в итоге устроенный первой тройкой «рейнджеров» камбэк оказался напрасным. За минуту с небольшим до конца основного времени вызванный из фарм-клуба «Флориды» «Спрингфилда», чтобы заменить получившего повреждение Евгения Дадонова, швейцарский нападающий Денис Мальгин принес «пантерам» победу, прервав серии соперника.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 29.11.2017, 5:00 Калгари Флэймз 1 Торонто Мэйпл Ливз 4

«Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4.

Отлично играющий в этом сезоне на выезде «Торонто» без особых проблем разобрался в «Пенгроув Сэддлдоуме» с местным «Калгари».

Подопечные Майка Бэбкока были острее с первых минут и в итоге в полтора раза перебросали соперника (30−20), так и не отдав хозяевам инициативы.

Одну из шайб «Торонто» записал на свой счет российский защитник Никита Зайцев, отличившийся уже в четвертый раз в сезоне. При этом россиянину помог рикошет от клюшки форварда «Флэймз» Микаэля Баклунда.

В составе «огоньков» не вышел на лед 45-летний суперветеран Яромир Ягр, которому остается провести 43 матча, чтобы установить рекорд НХЛ по количеству проведенных встреч в регулярных чемпионатах. На счету владеющего достижением Горди Хоу 1767 встреч. Ожидается, что Ягр вернется в ростер со дня на день.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 29.11.2017, 3:00 Нью-Йорк Айлендерс 5 Ванкувер Кэнакс 2

Другие матчи.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 0:3

«Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2 Б

«Детройт Ред Уингз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 3:2.

Артемий Панарин стал автором одного из двух результативных буллитов, принесших «Коламбусу» победу в противостоянии с «Каролиной». Сергею Бобровскому был предоставлен в этот день отдых, и ворота «Блю Джекетс» защищал финн Мика Корписало.